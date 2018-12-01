Эксперт объяснила, как военное положение бьет по психике человека

Введение военного положения негативно отражается на психике человека, сообщила эксперт / newzz.in.ua

Психолог Елена Рыхальская сообщила, что из-за введения военного положения у людей повышается уровень агрессии, тревожности и страха (в Украине военное положение введено с 26 ноября по 26 декабря).

В нашей стране за последние несколько лет очень обострились психические заболевания, сейчас очень много острых психозов, рассказала эксперт Обозревателю.

"Для человека хуже всего — это понимать, что вокруг нестабильность, непонятно что будет завтра или даже через час. И с этой точки зрения поднимаются все негативные эмоции. Потому что вряд ли кто-то будет устраивать пир во время чумы", — отметила собеседница.

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир Военно-морских сил Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

Позже в так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу".

В плен попали десятки украинских моряков, некоторые из них были ранены. Украинская армия была приведена в состояние полной боевой готовности. СНБО рекомендовал президенту Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. Позже глава государства подписал указ о вводе в стране военного положения. Рада одобрила закон о введении в Украине военного положения, Порошенко его уже подписал.

Справка. Психоз — это явно выраженное нарушение психической деятельности человека. При наличии психоза психические реакции человека грубо противоречат реальной ситуации, возникает расстройство восприятия реального мира.