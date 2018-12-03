Последний день перед концом света: уфологи назвали дату апокалипсиса

Земле грозит апокалипсис / David Reneke

Совсем скоро может произойти катастрофа, способная полностью разрушить Землю.

В Сети отмечается шквал предсказаний из-за "приближения планеты X с необычайно вытянутой орбитой".

При этом уфологи даже вычислили точную дату конца света. Апокалипсис, по их прогнозу, должен наступить 16 декабря.

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Также подчеркивается, что причиной неминуемого конца света называется загадочная Нибиру.

На сей раз прогнозируется, что она не просто разорвется на части, а сдетонирует, что приведет к распространению мощнейшей тепловой волны и выжиганию всего в округе.

Напомним, ранее футуролог раскрыл сценарий конца света.