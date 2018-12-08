Уход Меркель: астролог рассказал, что ждет Германию

8 декабря 2018, 06:33

После ухода от дел Меркель у Германии возникнут проблемы с тем, чтобы суметь сохранить свое лидирующее положение в Евросоюзе, считает астролог.

Ангела Меркель
Ангела Меркель - удивительно прекрасный человек и большая умница, считает астролог Влад Росс

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель объявила в октябре о своем уходе из политики – она откажется баллотироваться на должность председателя возглавляемой ей партии Христианско-демократический союз (ХДС).

Известный астролог Влад Росс считает, что нет никаких сомнений в том, что мы сейчас являемся свидетелями заката политический карьеры Меркель.

"В "большой политике" она себя уже не проявит. В дальнейшем она будет отдыхать, возможно, на каких-то островах и наслаждаться временем с семьей. Также в ее гороскопе есть дальние страны, путешествия. Потому предполагаю, что она будет путешествовать так, как это делают все немцы в конце своей жизни. Меркель также может прикупить себе какой-то остров, и тогда ее никто никогда не будет видеть", - отметил Росс в комментарии "Главреду".

Читайте такжеУход Меркель: что это значит для Украины и почему выгодно РоссииПо его словам, в связи с уходом канцлера в 2020 году в Германии произойдут серьезные перемены, а немцы только со временем поймут, что расцвет их страны был именно при Меркель.

"Потому что после нее в их стране начнет раздрай и разногласия между партиями. В Германии все будет не так хорошо, как хотелось бы немцам. У Германии будут возникать проблемы с тем, чтобы суметь сохранить свое лидирующее положение в Евросоюзе. Нет, ЕС с уходом Меркель не развалится. Но он может "разойтись" на северные и южные страны. В "северный союз" могут войти Германия, Голландия, Франция, Бельгия и Люксембург. Этот "северный союз", вероятно, захочет отделиться от южного, в частности, от греков, которые надоели всем европейцам, а также от венгров", - считает астролог.

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По словам Росса, судя по гороскопу, Меркель – удивительно прекрасный человек и большая умница.

"Однозначно можно сказать, что что такого харизматического канцлера у Германии уже не будет. Такие лидеры, как Гельмут Коль и Ангела Меркель – это мастодонты политики, и появляются очень редко в жизни стран. Ведь когда все планеты против тебя, но ты как-то удерживаешься на посту канцлера, да еще и объявляешь о том, что досидишь на этой должности до конца 2020 года, ты просто великолепна! Фрау Меркель сумела выжать максимум из того минимума, который предоставили ей планеты", - резюмировал астролог.

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Евросоюз Германия астролог Ангела Меркель Влад Росс астрологический прогноз
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