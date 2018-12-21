Меланья Трамп не спит с мужем и собирается забрать половину его состояния - астролог

21 декабря 2018, 11:25

Мелания Трамп – охотница за миллиардерами, она "торчит" от роскоши и богатства, отметил астролог.

Дональд и Мелания Трамп
Астролог прогнозирует, что Трампы разведутся, как только Дональд Трамп перестанет быть президентом / Facebook.com

Союз Дональда и Мелании Трамп распадется сразу после того, как президент США сложит свои полномочия.

Такое мнение в комментарии "Главреду" высказал известный украинский астролог Влад Росс.

"Уже давно поговаривают, что в отношениях Дональда и Мелании Трамп все не так уж гладко. И это действительно так. По моим прогнозам, они точно разведутся. И произойдет это сразу после того, как Трамп перестанет быть президентом США. Это 100%.", - сказал Росс.

Астролог считает, что несмотря на то, что Мелания вышла замуж за Трампа, но она его не любит.

Читайте такжеАстролог предрек Украине новый Чернобыль"Более того, сейчас она его даже ненавидит. Но замужество с миллиардером – это очень хороший шанс в жизни, и она им воспользовалась. Ради такого некоторые люди согласны спать с человеком, которого ненавидят. Мелания относится к таким людям. Хотя, если судить по гороскопу, Мелания Трамп из себя ничего не представляет, полная пустышка. Мелания Трамп – Телец, и Луна у нее в Козероге, в земных знаках. У нее не очень хорошая душонка, но выглядит она отлично", - отметил астролог.

По словам эксперта, хотя Трампы остаются супругами, но, скорее всего, они давно не спят вместе:

"Я думаю, у Трампов все закончилось, когда прошел первый слух о том, что Дональд Трамп заплатил проститутке, это было еще перед выборами. По крайней мере, так Мелания нашла большую и уважительную причину больше не спать с нелюбимым мужем. Более того, нашлась причина, чтобы развестись с Трампом и сорвать большой куш в результате бракоразводного процесса. В Америке, особенно в штате Нью-Йорк, отдают 50% имущества женщине, если мужчина Читайте такжеПутин уже "гибридно" захватил Беларусь - астрологей изменяет".

Росс уточнил, что вскоре должна выйти книга проститутки, с которой спал президент США, потому у Мелании повышаются шансы получить максимум от бракоразводного процесса.

"Она – хищница, охотящаяся за деньгами, миллиардерами. В принципе, только ради этого она и вышла замуж за Трампа. А что в ней нашел Трамп? Внешнюю красоту. У Трампа в гороскопе соединение Венеры и Сатурна, а это значит, что ему нравятся женщины со стержнем. Вот и в Мелании он нашел такой стержень, который под ним не прогибается. Скорее всего, Мелания в семейных отношениях манипулирует Трампом", - сказал астролог.

По его мнению, Мелания Трамп расстроилась, когда узнала, что ей придется переезжать в Белый дом, и по этой причине не хотела, чтобы муж выиграл выборы.

"Ей ведь пришлось покинуть роскошный пентхаус, променять его на какой-то несчастный "белый домишко". У Мелании скопление планет в Тельце, а это финансы, деньги, богатство, плюс Луна в Козероге – она просто "торчит" от роскоши и богатства", - резюмировал Росс.

Ранее астролог рассказал, когда окончательно умрет СНГ и "полетят головы" Путина и Лукашенко.

Также Росс составил гороскоп на декабрь-2018 для всех знаков Зодиака. Счастливчиками месяца эксперт назвал Водолеев, а лузерами будут Раки.

Влад Росс, астролог, специально для "Главреда"

Заказать персональный гороскоп у Влада Росса вы можете,перейдя по ссылке.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
развод астролог Дональд Трамп Влад Росс Меланья Трамп астрологический прогноз Мелания Трамп
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
12:54
"Народ жоска троллит пердак Шнура": клип "Ленинграда" бьет рекорд по дислайкам
12:51
НФ примет решение о выдвижении кандидата в президенты на съезде партии 2 февраля - Бурбак
12:10
Генерал-разведчик раскрыл, кто наживается на войне между Украиной и Россией Видео
12:07
Туры на Новый год 2019 по Украине: во сколько обойдется отдых во Киеве, Львове и Одессе Видео
11:25
Меланья Трамп не спит с мужем и собирается забрать половину его состояния - астролог
11:24
Но новогодние праздники добавили еще 29 поездов Видео
11:05
"Конец правления Путина": эксперт спрогнозировала судьбу отношений между Украиной и РФ Видео
10:51
Транш наш: НБУ отчитался о получении нового транша от МВФ Видео
10:51
Астролог: Путин уже захватил Беларусь – "гибридно"
10:40
Аналитик дал "радужный" прогноз по курсу доллара в Украине Видео
10:34
"Володе и Славику такое на хрен не нужно": Кондратюк рассказал, какими президентами будут Зеленский и Вакарчук Видео
10:10
Мадонна показала, как выглядела голой в 19 лет Видео
10:06
Россия и мир сегодня - заложники личного безумия Путина мнение
10:04
Церковный праздник 21 декабря: как избежать сглаза и что делать, чтоб выйти замуж Видео
10:00
Начался чат с дипломатом Богданом Яременко
09:40
"Осенняя температура, дождь": синоптики спрогнозировали погоду в Киеве на 22-23 декабря Видео
09:12
"Ходячая бомба": Россия находится в заложниках у Путина — журналист Фото Видео
09:11
Турчинов оторвался от реальности мнение
09:10
Курс валют на 21.12: доллар устроил украинцам внеплановый праздник Видео
08:44
Снятие санкций с Азарова: в ГПУ объяснили, в чем перемога Видео
08:37
Игорь Николаев показал архивное фото с Аллой Пугачевой из Японии
08:12
У Порошенко увидели в словах Путина большой страх Кремля Фото Видео
07:47
Коломойский раскрыл, что испортило его отношения с Порошенко Видео
07:33
Шуточные и матерные поздравления с Днем энергетика на словах и в анимированных картинках Фото
07:23
"Двойной суицид": в Кривом Роге погибла молодая женщина с маленьким ребенком Фото Видео
07:14
День святой Анны 2018: что нельзя делать, а что необходимо Видео
06:59
Новогодние салаты: салат с крабовых палочек, вкуснейшие рецепты на Новый год Видео
06:43
Астрологический прогноз для Саакашвили: удача в Доме Родины и опасность от оружия
06:34
Работа и уборка вместо секса: стало известно, что приносит радость украинцам Видео
06:15
"КГБшная легенда": астролог раскрыл главную тайну Путина Видео
05:50
"Конец шизофрении": политолог сказала, как РФ попытается использовать разрыв "дружбы" Украиной Видео
05:30
Мертвое Солнце: уфологии выдвинули жуткую теорию о загадочной Нибиру Видео
05:10
Секс-педагог рассказала о новом опасном подростковом эротическом развлечении
04:40
"Путин – уходи": хакеры раскрыли, как ФСБ в соцсетях ищет недовольных
04:10
Ученые нашли новую пользу от постоянного секса для женского здоровья
03:29
Врач сексуально надругался над юными пациентками под наркозом
02:40
Стало известно, какие продукты стоит перестать есть Видео
02:28
"Здесь нет вмешательства государства": митрополит Епифаний одобрил переименование УПЦ МП Видео
02:17
Владимир Вятрович
01:55
Глава Пентагона подал в отставку из-за разногласий с Трампом
01:36
В Польше 11-летняя украинка родила ребенка
01:12
В США заговорили о выводе войск из Афганистана
00:44
В УПЦ МП отказались менять название и озвучили причину Видео
00:18
Песков заявил о намерениях России поддерживать Донбасс
20 декабря, четверг
23:55
38-летний Маколей Калкин вновь снялся в фильме "Один дома" Видео
23:29
"На моем заявлении нарисовали рожицу": Тодуров рассказал о конфликте с замами Супрун Видео
23:01
Скандальный художник-аноним Бэнкси представил новый шедевр Видео
22:42
Шуфрич объяснил драку с Верховной Раде "бесовскими силами" Видео
22:15
Минюст США спешит до выборов отдать деньги Лазаренко Украине
21:54
Элитные авто и перекрытые улицы: СМИ рассказали о вечернике БПП в центре Киева Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять