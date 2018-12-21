Меланья Трамп не спит с мужем и собирается забрать половину его состояния - астролог

Астролог прогнозирует, что Трампы разведутся, как только Дональд Трамп перестанет быть президентом / Facebook.com

Союз Дональда и Мелании Трамп распадется сразу после того, как президент США сложит свои полномочия.

Такое мнение в комментарии "Главреду" высказал известный украинский астролог Влад Росс.

"Уже давно поговаривают, что в отношениях Дональда и Мелании Трамп все не так уж гладко. И это действительно так. По моим прогнозам, они точно разведутся. И произойдет это сразу после того, как Трамп перестанет быть президентом США. Это 100%.", - сказал Росс.

Астролог считает, что несмотря на то, что Мелания вышла замуж за Трампа, но она его не любит.

Читайте такжеАстролог предрек Украине новый Чернобыль"Более того, сейчас она его даже ненавидит. Но замужество с миллиардером – это очень хороший шанс в жизни, и она им воспользовалась. Ради такого некоторые люди согласны спать с человеком, которого ненавидят. Мелания относится к таким людям. Хотя, если судить по гороскопу, Мелания Трамп из себя ничего не представляет, полная пустышка. Мелания Трамп – Телец, и Луна у нее в Козероге, в земных знаках. У нее не очень хорошая душонка, но выглядит она отлично", - отметил астролог.

По словам эксперта, хотя Трампы остаются супругами, но, скорее всего, они давно не спят вместе:

"Я думаю, у Трампов все закончилось, когда прошел первый слух о том, что Дональд Трамп заплатил проститутке, это было еще перед выборами. По крайней мере, так Мелания нашла большую и уважительную причину больше не спать с нелюбимым мужем. Более того, нашлась причина, чтобы развестись с Трампом и сорвать большой куш в результате бракоразводного процесса. В Америке, особенно в штате Нью-Йорк, отдают 50% имущества женщине, если мужчина Читайте такжеПутин уже "гибридно" захватил Беларусь - астрологей изменяет".

Росс уточнил, что вскоре должна выйти книга проститутки, с которой спал президент США, потому у Мелании повышаются шансы получить максимум от бракоразводного процесса.

"Она – хищница, охотящаяся за деньгами, миллиардерами. В принципе, только ради этого она и вышла замуж за Трампа. А что в ней нашел Трамп? Внешнюю красоту. У Трампа в гороскопе соединение Венеры и Сатурна, а это значит, что ему нравятся женщины со стержнем. Вот и в Мелании он нашел такой стержень, который под ним не прогибается. Скорее всего, Мелания в семейных отношениях манипулирует Трампом", - сказал астролог.

По его мнению, Мелания Трамп расстроилась, когда узнала, что ей придется переезжать в Белый дом, и по этой причине не хотела, чтобы муж выиграл выборы.

"Ей ведь пришлось покинуть роскошный пентхаус, променять его на какой-то несчастный "белый домишко". У Мелании скопление планет в Тельце, а это финансы, деньги, богатство, плюс Луна в Козероге – она просто "торчит" от роскоши и богатства", - резюмировал Росс.

Ранее астролог рассказал, когда окончательно умрет СНГ и "полетят головы" Путина и Лукашенко.

Также Росс составил гороскоп на декабрь-2018 для всех знаков Зодиака. Счастливчиками месяца эксперт назвал Водолеев, а лузерами будут Раки.

Влад Росс, астролог, специально для "Главреда"

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