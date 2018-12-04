Сексологи поведали, как в мужчине распознать плохого любовника

Оказывается, есть целый десяток способов распознать тех мужчин, которые "На словах Львы Толстые, а в постели - хрены пустые".
Существует десять факторов, с помощью которых можно установить, является ли мужчина плохим любовником.
Такое сообщение опубликовали западные специализированные СМИ со ссылкой на исследования сексологов и психологов. Те опросили пять тысяч девушек / женщин и пришли к таким выводам:
1) мужчина не понимает, что секс для женщины – эмоциональнее событие, а не физическое (не делая ничего, чтобы партнерша расслабилась и почувствовала себя желанной);
2) мужчина постоянно норовит заняться грубым сексом;
3) мужчина не понимает саму физиологию процесса;
4) мужчина требует от женщины громко стонать и "подмахивать" ему;
5) мужчина требует заняться сексом "как в порно";
6) от мужчины исходит дурной запах;
7) мужчина постоянно моется – до и после секса;
8) мужчина не может удержать язык за зубами и постоянно рассказывает своим друзьям о сексе;
9) мужчина постоянно рассказывает о своих предыдущих сексуальных победах;
10) мужчина не любит предохраняться.
Напомним, ранее сообщалось о том, что нумерологи рассказала, как заранее вычислять в мужчинах плохих любовников.