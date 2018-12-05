Названа неожиданная польза утреннего секса

Утренний секс / cosmo.com.ua

Группа исследователей из Орегонского и Вашингтонского университетов (США) закончили проект по исследованию полезности утреннего секса.

В двухнедельном эксперименте принимали участие 159 волонтеров (работающие мужчины и женщины, состоящие в браке или в длительном сожительстве, сообщает немецкий портал Focus.

Выяснилось, что люди, занимающиеся сексом в утренние часы, далее днем работали намного лучше и успешнее.

По мнению ученых, такое положение вызвано тем, что благодаря интиму утром значительным образом снижается уровень стресса.

Напомним, ранее ученые выяснили, почему женщины желают секса.