Ученые нашли новый способ гарантированного похудания

5 декабря 2018, 05:19

Новость пригодится для тех любителей поесть, которые уже отчаялись похудеть.

Похудение
Похудение. Иллюстративное фото / "Единственная"

Ученые из Университета Филадельфии (США) выяснили, что любая диета может быть эффективной лишь в том случае, если соблюдающий ее отказался полностью от употребления спиртных напитков.

Соответствующее сообщение было опубликовано на специализированном портале Eurek Alert. Согласно обнародованным данным, трезвый образ жизни дает возможно не только быстро уменьшить индекс массы тела, но и помогает снижению остроты проявления диабета второго типа.

Проанализировав данные четырех тысяч пациентов, ученые выяснили, что даже кратковременные периоды на любое спиртное, максимально снижают эффективность любой диеты.

При этом на кратковременную коррекцию веса употребление алкоголя минимальное время практически никакого влияния не оказывает.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые выяснили, что ожирение делает людей глупее.

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