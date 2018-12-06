Каким знакам Зодиака будет тяжело в 2019-м

В 2019 году тяжело будет Близнецам, Львам и Скорпионам, сообщил астролог / rabstol.net

Известный астролог Павел Глоба спрогнозировал, что в 2019 году — год Желтой Земляной Свиньи, будет тяжело представителям трех знаков Зодиака — Близнецам, Львам и Скорпионам.

Люди, рожденные под этими знаками, столкнутся с проблемами уже в начале года, рассказал эксперт DailyHoro.ru.

По его словам, в начале следующего года из-за ослабления энергетики Меркурия у Близнецов может возникнуть немало хлопот.

Возможны проблемы на работе, которые повлекут за собой и финансовые трудности, поэтому деньги нужно тратить обдуманно. Также вероятные конфликты со второй половинкой.

Для Львов начало 2019-го станет тяжелым, возникнут неожиданные перемены, к которым представители этого знака пока что совсем не готовы. На протяжении года придется неоднократно решать личные проблемы.

Читайте также"Могут навредить лишь словом или взглядом": названы знаки Зодиака с дурным глазом"…уже весной можно отдохнуть от проблем и посвятить время самореализации. Трудолюбие и стремление к успеху помогут Львам стать победителями и достигнуть своих целей", — отметил Глоба.

Скорпионы в начале года столкнутся с трудностями в личной жизни, в это время стоит контролировать свои эмоции и чаще напоминать партнеру о чувствах, иначе расставание будет неизбежным.

Рожденным под этим знаком людям грозят финансовые трудности, из-за которых они могут задуматься о смене профессиональной деятельности. Астролог предупредил, что поиски новой работы могут затянуться надолго. Ранее астролог Влад Росс дал Главреду подробный прогноз на декабрь-2018 года для всех знаков Зодиака. Эксперт говорил, что в первый месяц зимы фартить будет Водолеям, Львам, Тельцам и Скорпионам.