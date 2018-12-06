Ученые выяснили, что толкает женщин на отказ от секса

Секс. Иллюстративное фото / http://news.21.by

Группа исследователей из Университета штата Иллинойс выяснили причину того, что некоторые женщины отказываются от занятий сексом.

Такое сообщение опубликовали западные специализированные СМИ. По словам ученым, девушки и дамы отказываются от интима из-за сбоев в гормональном фоне и проблем с гипоталамусом (части мозга, в котором сосредоточены клетки, регулирующие его работу).

Как выяснилась, что дамы с большим гипоталамусом отличаются весьма раскованным нравом и часто занимаются сексом.

Также те представительницы "прекрасного пола", у которых высокий уровень гормона тестостерона (отвечающие за половое влечение), отличаются гораздо большей охотой к интиму.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые опровергли главный миф насчет поведения женщин во время секса.