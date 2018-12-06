Ученые выяснили, что толкает женщин на отказ от секса

В общем-то причина, по которой девушки и женщины отказываются от секса, вполне себе физиологическая.
Группа исследователей из Университета штата Иллинойс выяснили причину того, что некоторые женщины отказываются от занятий сексом.
Такое сообщение опубликовали западные специализированные СМИ. По словам ученым, девушки и дамы отказываются от интима из-за сбоев в гормональном фоне и проблем с гипоталамусом (части мозга, в котором сосредоточены клетки, регулирующие его работу).
Как выяснилась, что дамы с большим гипоталамусом отличаются весьма раскованным нравом и часто занимаются сексом.
Также те представительницы "прекрасного пола", у которых высокий уровень гормона тестостерона (отвечающие за половое влечение), отличаются гораздо большей охотой к интиму.
Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые опровергли главный миф насчет поведения женщин во время секса.