"Пора молиться": Папа Римский предупредил о приближающемся судном дне из-за Нибиру

Папа Римский предупредил о приближении Нибиру / David Reneke

Папа Римский Франциск призвал свою духовную паству рьяно молиться, так как Нибиру приближается к Земле.

Папа Франциск рассказал, что планета Нибиру быстро меняет траекторию. По его словам, скоро "планета смерти" окажется между Землей и Солнцем, то есть земляне увидят Нибиру на небе, пишет Oanews.

Духовный лидер католиков уверен, что судный день-2018 предотвратить можно лишь молитвами. Лишь помощь Бога способна отменить конец света.

Читайте такжеТретья мировая или конец света: астролог рассказал о "звезде смерти" НибируПри этом Папа Римский признал, что Ватикан знал о "планете смерти" уже давно. Однако в XVII веке записи о Нибиру перенесли из секретных архивов Ватикана в другое место, оставив к ним допуск лишь ряду ученых. Таким образом, в Риме долгое время косвенно поддерживали теорию, что существование Нибиру – ложь.

Ранее уфологи назвали дату апокалипсиса. Причиной неминуемого конца света называется загадочная Нибиру.

Кроме того, "первоткрыватель" Нибиру рассказал, когда человечество начнет воевать с пришельцами. По его словам, он сумел овладеть большим количеством древних языков, включая шумерский. Именно в текстах этого древнего народа Междуречья (территория между реками Ефрат и Тигр − "Главред") Читчин якобы сумел найти версию происхождения всех людей, а также жителей Нибиру – ануннаков.

Земля: когда конец света

Ранее ученые уже предупредили, что Земля обречена, если в будущем гравитационные волны спровоцируют появление неподалеку черной дыры. Исследователи прогнозируют, что однажды неподалеку от Земли могут столкнуться мощные гравитационные волны, и это настолько "закрутит" пространство-время, что результатом станет появление черной дыры.

Также, по результатам исследований ученых, конец света может наступить уже в 2019 году. При этом часть исследователей считает, что уничтожение Голубой планеты случится в результате столкновения с космическим телом Апофис, которое систематически пролетает рядом с нашей планетой. В 2036 году расстояние между ними сократится, что спровоцирует гибель Земли.

В свою очередь астролог Влад Росс в эксклюзивном комментарии "Главреду" уже поспешил успокоить: на наш с вами век хватит и работы, и "коммуналки" – на апокалипсис (по крайней мере, астрономический, а не экономический или политический) рассчитывать не стоит.

"Самый опасный момент, который только можно себе представить, будет не ранее 2029 года, когда астероид Апофис максимально приблизится к Земле", – пояснил Росс.