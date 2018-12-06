Стало известно, как определить степень уверенности женщины по ее руке

Ученые нашли связи между уверенностью женщины и длиной ее пальцев

Оксфордские исследователи установили, что если у женщины на левой руке длинный указательный палец, то она более уверена в себе, чем ее "сестры" с более короткими пальцами.

Более длинный указательный палец и более короткий безымянный палец указывают на повышенный уровень женских половых гормонов в матке, пишет Daily Mail. И наоборот: если в матке больше мужского гормона тестостерона, то безымянный палец вырастает более длинным.

Читайте такжеКрасивый новогодний маникюр: как лучше всего накрасить ногти на Новый год-2019В итоге, дамы с более длинными указательными левыми пальцами (по сравнению с их безымянными) более уверены в себе. У них, как правило, нет проблем с противоположным полом. А вот женщины, у которых длиннее безымянный палец, по натуре своей более импульсивны. Они оценивают свои романтические отношения менее благоприятно.

Ученые также проанализировали соотношение указательного пальца к длине пальцев у мужчин, однако никакой связи с качеством их отношений с женским полом не обнаружили.

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