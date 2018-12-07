Стала известна новая польза для здоровья от регулярного секса

Секс. Иллюстративное фото / Delfi

Группа исследователей из США установила, что регулярный секс способствует предотвращению сердечно-сосудистых заболеваний.

Как сообщают западные специализированные СМИ, во время исследования ученые установили прямую зависимость между активностью в интиме и предрасположенностью к недугам сердца и сосудов.

Во время секса активно вырабатываются определенные группы гормонов. Поэтому, в свою очередь, сердце начинает работать гораздо активнее и восстанавливаться при наличии проблем.



Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые установили, какие болезни можно вылечить постоянным сексом.