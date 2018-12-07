Названы лучшие мамы по знаку Зодиака

7 декабря 2018, 06:32

Женщины, рожденные под знаком Телец – мировые мамы.

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Телец - лучшая мать / 1zoom.ru

Астрологи назвали пять знаков Зодиака, которые были рождены для того, чтобы стать матерями.

Самой лучшей мамой эксперты признали Тельца. Это самая терпеливая, трезвомыслящая и заботливая мать. Она неустанная, когда речь идет о семье, всегда готова уделить время и помочь ребенку, даже если смертельно устала. Единственный недостаток мамы-Тельца – это ее упрямство, при столкновении с упрямством ребенка это может вызвать конфликты.

Читайте такжеНазваны лучшие отцы по знаку Зодиака"Серебро" лучшей матери получает Рак. Чувствительная, заботливая, преданная душой и телом семье, особенно ребенку, она всегда будет рядом, когда в ней будут нуждаться, и будет делать все возможное, чтобы ребенку было хорошо. Проблема мамы-Рака состоит в том, что она склонна к чрезмерной опеке. Ей хорошо бы понять, что она не сможет бесконечно трястись над своим чадом, нужно дать ему возможность взрослеть, учиться на собственных ошибках.

Мать-Рыбы занимает почетное третье место в рейтинге мировых мам. Чрезвычайно чувствительная, она  будет воспитывать в ребенке чувство прекрасного, чтобы он полюбил музыку, театр, поэзию, танец. Будет использовать всевозможные игры, чтобы развить воображение ребенка. В доме мамы-Рыбы всегда будет сказочная атмосфера, но неплохо время от времени вернуться в реальный мир.

На четвертом месте – Козерог. Очень серьезная мама-Козерог постарается сочетать семью и карьеру. И, благодаря знаковой для нее амбиции, ей это удастся. Она крайне ответственна, поэтому постарается создать своему ребенку все условия, чтобы он реализовал свои мечты. Ей следует научиться сосредоточиться на главном, меньше переживать по пустякам и быть менее строгой.

Читайте такжеТрем знакам Зодиака будет тяжело в 2019-мЗамыкает топ-5 самых лучших матерей - Весы. Очень спокойная, миролюбивая мама-Весы воспитывает свое чадо без наказаний, разговоров на повышенных тонах и запретов. Конечно, во всей этой атмосфере спокойствия есть риск избаловать ребенка, который может неправильно понять, что ему дозволено все, так что не мешало бы немного твердости.

Ранее Влад Росс составил гороскоп на декабрь-2018 для всех знаков Зодиака. Счастливчиками месяца эксперт назвал Водолеев, а лузерами будут Раки.

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