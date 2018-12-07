Названы лучшие мамы по знаку Зодиака

Телец - лучшая мать / 1zoom.ru

Астрологи назвали пять знаков Зодиака, которые были рождены для того, чтобы стать матерями.

Самой лучшей мамой эксперты признали Тельца. Это самая терпеливая, трезвомыслящая и заботливая мать. Она неустанная, когда речь идет о семье, всегда готова уделить время и помочь ребенку, даже если смертельно устала. Единственный недостаток мамы-Тельца – это ее упрямство, при столкновении с упрямством ребенка это может вызвать конфликты.

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Мать-Рыбы занимает почетное третье место в рейтинге мировых мам. Чрезвычайно чувствительная, она будет воспитывать в ребенке чувство прекрасного, чтобы он полюбил музыку, театр, поэзию, танец. Будет использовать всевозможные игры, чтобы развить воображение ребенка. В доме мамы-Рыбы всегда будет сказочная атмосфера, но неплохо время от времени вернуться в реальный мир.

На четвертом месте – Козерог. Очень серьезная мама-Козерог постарается сочетать семью и карьеру. И, благодаря знаковой для нее амбиции, ей это удастся. Она крайне ответственна, поэтому постарается создать своему ребенку все условия, чтобы он реализовал свои мечты. Ей следует научиться сосредоточиться на главном, меньше переживать по пустякам и быть менее строгой.

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