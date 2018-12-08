Испепеляющая жара и сокрушительные штормы: климатологи предупредили об аномалиях 2019 года

Ученые предупредили об экологических изменениях / Reuters

Глобальные климатические изменения увеличивают шансы, что 2019 год будет самым жарким в истории человечества.

Одним из основных факторов может стать активизация Эль-Ниньо – потепления поверхностных вод восточной части Тихого океана, пишет National Geographic.

В материале обращается внимание на недавнее исследование в журнале Geophysical Research Letters о том, что четыре самых жарких года в истории были в период с 2015 по 2018 год, что обусловлено увеличением выбросов углекислого газа, которые также достигли рекордного уровня.

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Исследователи предупреждают, что потепление может спровоцировать проявления разрушительной стихии и опасных погодных условий: жару, лесные пожары, засухи, затопления и сокрушительные штормы.

Отмечается, что в 2018 году в Северном полушарии было 70 тропических циклонов или ураганов, что больше среднего значения предыдущих периодов, которое составило 53.

Кроме того, мощные и часто рекордные штормы вызвали опустошение, нанесли огромный экономический ущерб и привели к потерям человеческих жизней. Тепловые волны также привели к впечатляющей потере производительности в 2018 году, потому что часто было слишком жарко не только чтобы работать, а даже выходить на улицу.

Напомним, ранее в ООН предупредили, что у человечества осталось 12 лет на предотвращение глобальной катастрофы.