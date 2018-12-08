Ученые рассказали, как легко распознать неверную женщину

Женская измена. Иллюстративное фото / LIWLI

Группа ученых из Оксфордского университета (Великобритания) установили черту, общую у женшин склонных к супружеским изменам.

Как сообщают западные специализированные СМИ, исследователи провели эксперимент, в котором участвовали 274 представительницы "прекрасного пола". У всех участниц взяли образцы ДНК и измерили длину пальцев.

Выяснилось, что соотношение длины указательного и безымянного пальцев напрямую влияет на наличие в женском теле гормона эстроген, который в итоге делает их более импульсивными и менее удовлетворенными браком.

"Если у женщины более "феминнное" телосложение, это повышает ее ценность на "брачном рынке", что может приводить к неудовлетворенности текущими отношениями и импульсивному сексу вне отношений, а также поиску других партнеров", — передает слова автора исследования.

Напомним, ранее ученые объяснили, почему женщины отказываются от секса чаще, чем мужчины.