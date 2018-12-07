"Для милых дам": В США разработали первого секс-робота мужчину

Секс-робот Генри / D'Marge

В США компания Realbotix подготовила к производству прототип первого секс-робота с мужской внешностью.

Соответствующее сообщение опубликовал специализированный портал Metro. Прототип получил имя Генри. Разработчики даже утверждают, что помимо секса робот способен поддерживать разговор и "искрометно шутить".

Кроме того, все покупательницы смогут настраивать его внешние данные, в том числе и длину пениса (изготовленного из силикона), которая в базовой комплектации достигает 28 сантиметров. Кроме Генри, в ближайшее время планируется выпустить еще три модели − Майкл, Мик и Нейт.

"Мы получали куда больше запросов, чем можно подумать, от женщин, которые хотят не партнера для секса, а компаньона — кого-то, с кем можно поговорить" — утверждает основатель инвестор Realbotix Мэтт Макмаллен.

Напомним, ранее стало известно о том, чем опасны секс-роботы для человечества.