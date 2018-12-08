Медики рассказали о "бесшумном убийце" секса

Секс. Иллюстративное фото / uareads.club

Если у человека диагностировали сердечно-сосудистые заболевания, то это сразу приводит к снижению сексуальной активности.

Соответствующее сообщение было опубликовано в специализированном издании Canadian Journal of Cardiology. Согласно обнародованным данным, канадские ученые установили, что после получения кардиологического лечения пациенты вновь проявляли интерес к сексу. Причем количество и длительность их половых актов быстро увеличивались.

Кроме того, по словам врачей, все абсолютно "сердечники" страдают от снижения сексуальной активности из-за физической слабости, побочных эффектов употребления лекарст и психологических сложностей.

Напомним, ранее сообщалось о том, что эксперт раскрыл три правила хорошего секса.