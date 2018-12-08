Медики рассказали о "бесшумном убийце" секса

Врачи нашли еще одну преграду для всех людей, желающих секса - на этот раз физиологическую.
Если у человека диагностировали сердечно-сосудистые заболевания, то это сразу приводит к снижению сексуальной активности.
Соответствующее сообщение было опубликовано в специализированном издании Canadian Journal of Cardiology. Согласно обнародованным данным, канадские ученые установили, что после получения кардиологического лечения пациенты вновь проявляли интерес к сексу. Причем количество и длительность их половых актов быстро увеличивались.
Кроме того, по словам врачей, все абсолютно "сердечники" страдают от снижения сексуальной активности из-за физической слабости, побочных эффектов употребления лекарст и психологических сложностей.
Напомним, ранее сообщалось о том, что эксперт раскрыл три правила хорошего секса.