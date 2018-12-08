Представителям пяти профессий грозит рак — врач

Пилотам, бортпроводникам, мастерам маникюра, фермерам и офисным работникам грозит рак, предупредил онколог / ГолосUА

Врач-нейрохирург, онколог Антон Шкиряк сообщил, что больше всего рак грозит представителям пяти профессий — пилотам и бортпроводникам, мастерам маникюра и педикюра, фермерам, а также офисным работникам.

Офисная работа обычно может быть фактором серьезного риска развития в организме злокачественных новообразований, рассказал эксперт Обозревателю.

По его словам, у пилотов и бортпроводников часто возникает рак кожи. "…неизвестно, что является основной причиной, но есть подозрение, что на больших высотах на них ультрафиолетовое излучение влияет больше, чем на обычного человека", — заявил собеседник.

Врач добавил, что мастера маникюра и педикюра во время работы вдыхают пары различных химических веществ, из-за этого у представителей этой профессии появляются опухоли головного мозга и рак легких.

"Фермеры: гербициды, пестициды, вообще современная агрокультура использует очень много вредного. Вы знаете, какие тракторы в Украине и топливом какого качества они заправляются. То есть, еще и выхлопные газы", — подчеркнул онколог.

Нейрохирург сказал, что согласно американским исследованиям, у женщин, которые занимаются агрокультурными работами на полях, на 35% выше риск возникновения рака молочной железы.

Читайте такжеКак вовремя распознать опухоль головного мозга"И офисные работники: мы должны понимать, что работа в офисе малоподвижная. Физической активности — ноль, сосредоточенность, стресс, решение очень сложных задач за короткий период... Стрессовые факторы ухудшают уровень сердцебиения…", — заявил эксперт.

"...может быть чаще тахикардия, поднимается артериальное давление, ухудшается сон. Поэтому обычно офисная работа может быть фактором серьезного риска", — сказал врач. Ранее ученые Массачусетского университета в Амхерсте (США) выяснили, что антибактериальный агент триклозан, который содержится в зубной пасте и мыле, способен вызвать рак толстой кишки.