Психолог объяснила разницу между нездоровым нарциссизмом и любовью к себе

Нездоровый нарциссизм выражается в необходимости возвыситься над кем-то, а любовь к себе не нуждается в разрушении других, сообщила психолог / communityhost.ru

Украинский психолог, кандидат философских наук Наталья Холоденко сообщила, что нарциссизм — самовлюбленность — есть у каждого человека, но он выражается в разной форме.

Нездоровый нарциссизм проявляется в необходимости возвыситься над кем-то, желательно унижая, а любовь к себе не требует разрушения других, написала эксперт на своей странице в Instagram.

"Здоровый нарциссизм — это тяга к прекрасному. Например, для жизни человеку не обязательно делать ремонт в квартире, покупать красивую посуду и гардероб. Но нарциссизм призывает нас к этому", — отметила кандидат наук.

Читайте такжеПсихолог раскрыла, что мешает человеку продвигатьсяПо ее словам, любовь к себе предполагает заботу о своих делах, целях, о стремлении к лучшему и большему.

"Нездоровый нарцисс — тот, кому необходимо возвыситься над кем-то, желательно унижая. Нарцисс не выдерживает конструктивную критику, любые сомнения в его гениальности, он не может любить людей и требует много жертв ради себя", — добавила психолог.

Ранее Наталья Холоденко поделилась, что в детстве женщин учили быть скромными, приличными, хранить хорошее и красивое на "черный день", а в итоге многие превратили эти установки в "черную жизнь".