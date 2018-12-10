Новый год отменяется: стала известна новая дата апокалипсиса

Землю может ждать разрушительное землетрясение / Кадр из фильма 2012

Многие уфологии и предсказатели предвещают скорый конец света. Даже называется точная дата апокалипсиса. При этом не редко называется прямая причина конца света – загадочная планета Нибиру.

Однако не все согласны с такой оценкой. Исследователь-энтузиаст из Голландии Фрэнк Хогербец заявил о том, что вычислил точную дату апокалипсиса и она не совпадает с общепринятой.

По его данным, человечество ожидает гибель уже 13 декабря. При этом причиной станет мощнейшее землетрясение, которое уничтожить все живое.

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Смелый исследователь отмечает, что в это время Земля окажется между Венерой и Ураном, из-за чего гравитационное притяжение небесных тел может сдвинуть тектонические плиты, а это приведет к трагическим последствиям. По его расчетам, мощность катастрофического землетрясения почти на 90% превысит девятибалльное.

Фрэнк Хогербец свой прогноз конца света рассчитал благодаря собственному индексу геометрии Солнечной системы (SSGI), который представляет собой "вычислением набора данных для определенного временного интервала значений, заданных конкретным геометрическим положениям планет, Луны и Солнца".

Как пояснил Фрэнк Хогербец через три года наблюдений яму стало понятно, что планетарная геометрия в Солнечной системе "приводит к увеличению сейсмичности", пишет Sunday express.

Напомним, ранее уфологи назвали дату апокалипсиса.