Ученые рассказали, почему недовольство своим телом мешает регулярному сексу

11 декабря 2018, 03:42

По вполне понятным причинам, недовольство своим телом мешает наслаждаться сексом любовникам обоего пола.

Мужчина, женщина
Мужчина и женщина. Иллюстративное фото / Xvatit.com

Ученые из Университета Саймона Фрейзера (провинция Британская Колумбия, Канада) установили, как недовольство собственным телом приводит людей к серьезным проблемам с сексом. Соответствующее сообщение опубликовали западные специализированные СМИ. По их данным, ученые изучили отношения 124 сожительствующих пар (и состоящих, и не состоящих в браке). Оказалось, что неудовлетворенность телом активно мешала им заниматься сексом – дамам в первую очередь.

"Когда вы зажигаете свечи и снимаете одежду, все ваши страхи и неуверенность в своем теле и то, что ваш партнер думает об этом, могут быть усилены. Если вы считаете, что ваши бедра слишком толстые, кожа на животе дрябловата, вы можете попробовать скрыть эти части тела, почувствовав себя увереннее, направив внимание партнера на свои достоинства. Такое действие мешает наслаждению и уменьшает сексуальное удовлетворение, как вас, так и второй половины", - заявили ученые.

Соответственно, исследователи рекомендуют людям изменить отношение к своему телу, как можно быстрее сведя на нет критику своего тела.

Напомним, ранее ученые установили, как выпитое пиво влияет на секс, а также рассказали, почему у людей пропадает желание заниматься интимом.

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Канада ученые тело секс интим исследователи
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