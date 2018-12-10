Ученые рассказали, люди какого роста преуспевают в сексе

Секс. Иллюстративное фото / "Вести"

Группа врачей одной из британских частных клиник провели исследование, в ходе которого с высокой степенью достоверности выяснили, как рост человека влияет на его сексуальную жизнь.

Соответствующее сообщение опубликовал западный портал Metro. В проекте принимали участие нескольких тысяч волонтеров. Выяснилось, что 58% людей, которые считают себя высокими, довольны своей интимной жизнью. Среди тех, кто считает себя низкими, процент удовлетворенных сексом − всего 50.

Также любопытно, что 64% высоких людей считают себя очень привлекательными для потенциальных партнеров/партнерш.

К слову, в случае мужчин, высокими себя считали те представители "сильного пола", чем рост около 182 и более сантиметров, а дамы – 152 и более сантиментов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что психологи рассказали, как первый секс влияет на срок отношений, а ученые выяснили, какие мужчины сильнее всего возбуждают женщин.