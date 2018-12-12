Гороскоп на 12.12: как избежать неприятностей и правильно загадывать желание в особенный день 12/12

12 декабря 2018, 11:01

В эти лунные сутки растущая Луна находится в Водолее.

гороскоп, планеты, астрология
Гороскоп на зеркальную дату 12.12

Астрологи предупреждают, что в зеркальную дату 12.12.18, человек способен совершать судьбоносные поступки.

Ранее Главред уже сообщал, что благоприятно делать в зеркальную дату 12.12. А что же делать в особенный день 12/12 не стоит?

Гороскоп 12.12.18: что нельзя делать в этот день

Сегодня, в 6-е лунные сутки, растущая Луна находится в Водолее, отмечает Лунный календарь у себя в Facebook. А такое расположение планет зачастую склоняет человека к ненужным тратам. Ваши денежные вложения могут быть необдуманными или учитывать исключительно ваши интересы, без оглядки на потребности семьи и близких. Поэтому с деньгами в этот день стоит быть осторожным.

Читайте такжеКто самый богатый знак Зодиака, а кто – самый бедный"Если в шестые лунные сутки вам придется вести финансовые операции, то учитывайте, что в этот период нежелательно что-либо продавать, лучше приобретать. Считается, что продажа сегодня ведет к значительным убыткам, деньги, как говорится, "уплывут" и вы можете оказаться на самом "дне", то есть обанкротиться. Нежелательно сейчас и отдавать долги, возвращать залоги", – пишут эксперты.

Также тибетские астрологи на 6-й лунный день советуют воздерживаться поездок – как длительных, так и кратковременных. Они могут привести к непредсказуемым негативным последствиям.

Кроме того, не рекомендуется передавать кому-либо личные вещи – можно с ними отдать покой и удачу.

Нельзя себе отказывать в еде, но в то же время и не переедать. Это единственный день, когда пища (в смысле астрального каркаса) сгорает без остатка и полностью преобразуется в ткани. Поэтому можно руководствоваться инстинктом и есть то, к чему тянет. Как основа питания предпочтительнее молоко и творог.

Лучше провести время спокойно и не поддаваться ни на какие провокации. "Занимайтесь своими повседневными делами в нормальном ритме, но постарайтесь отрешиться от суетного мира", – рекомендуют астрологи.

Зеркальная дата: свадьба

Ранее нумеролог предостерегла влюбленные пары от заключения брака в "красивые" даты. Людмила Савина предупреждает: "Опыт показывает, что не всегда такая дата является именно благоприятной для той или иной пары. Бывает так, что дата попадает на не совсем хороший лунный день или это оказывается, например, коридор затмений, или ретроградная Венера…"

Савина отметила, что "идеальная" дата свадьбы должна вычисляться индивидуально для каждого. "Восьмое число не для каждого человека является благоприятным. Мало того, для людей, которые родились 8-го, 17-го и 26-го – это может оказаться не самым лучшим днем", – пояснила эксперт.

Особенный день 12.12: как правильно загадывать желания

Читайте также"Могут навредить лишь словом или взглядом": названы знаки Зодиака с дурным глазомСчитается, что если в этот лунный период перед сном задать любой вопрос высшим силам, то обязательно будут даны символические ответы. При этом вопрос должен быть конкретным и не расплывчатым, подразумевающим точный ответ. Свой сон после пробуждения лучше записать.

Чтобы загадать желание на 12/12 – нужно открыть в доме окно (дабы с воздушными потоками) впустить в помещение благоприятную энергетику дня, а затем записать на листке бумаги свое желание, описав его в 12 предложениях.

При этом главное – избегать слова "хочу". Надо писать о желании уверенно: "Я добьюсь/достигну/получу" – вместо "я хочу добиться/достичь/получить" и т.п.

Затем лист свернуть и спрятать.

Ранее астролог Влад Росс дал Главреду подробный прогноз на декабрь-2018 года для всех знаков Зодиака. По его словам, в первый месяц зимы фартить будет Водолеям, Львам, Тельцам и Скорпионам.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
гороскоп астрология
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
12:15
На форуме Путина переодетого человека выдали за "самого современного робота"
12:05
"Оскар 2019": церемония впервые за 30 лет может пройти без ведущего Видео
12:05
Зачем бизнесу эмоции? мнение
11:43
"Ботокс с морды так и выпирает!": Ани Лорак раскритиковали за изменения во внешности Видео
11:38
В РФ прокомментировали "словоизлияние" Порошенко о войне
11:27
Стали известны продукты, улучшающие сексуальную жизнь Видео
11:18
Украинский хит возглавил рейтинг самых прослушиваемых песен России Видео
11:17
В Москве пропала поддерживающая "русский мир" украинская журналистка
11:02
В Крыму без электричества остались десятки тысяч человек Видео
11:01
Гороскоп на 12.12: как избежать неприятностей и правильно загадывать желание в особенный день 12/12 Видео
10:55
Девушка дня Instagram: модель журнала Maxim Ханна Палмер Фото
10:42
Чат с экс-главой Службы внешней разведки Николаем Маломужем
10:24
Аналитик спрогнозировал колебания курса доллара до конца декабря Видео
10:23
Как обойти таможенную пошлину на посылки в Украине Видео
10:05
Демотиваторы во власти, или Как чиновники отправляют своих детей прочь из Украины мнение
10:02
Авиакомпании Air France и KLM объявили о новогодней акции новости компании
09:59
"Придется демонтировать": эксперт спрогнозировал судьбу Крымского моста Видео
09:54
"Немного по-варварски" и "очень смешно": СМИ выяснили, зачем в Киеве рождественские елки привязали к столбам Видео
09:29
Зеркальная дата — 12.12: что нужно делать в этот день Видео
09:27
Эксперт объяснил, почему Украина не отбивает Донбасс силой Видео
08:58
"Отличный подарок на Николая и Андрея": циклон несет мороз в Украину Видео
08:39
"Это война": Порошенко жестко обратился к Путину Видео
08:37
Чат с российским политологом Лилией Шевцовой
08:26
Украинский Майдан невозможен без Януковича мнение
08:10
Анастасии Волочковой приписали беременность Видео
07:45
"Плевок в имидж Украины": правозащитник раскритиковал восстановление Насирова в должности Видео
07:37
Ученые рассказали, как можно похудеть за выходные без тренировок
07:23
В Конгрессе США принята резолюция по агрессии в Керченском проливе: РФ выдвинуты требования по Украине Видео
07:12
С Днем Сухопутных войск Украины: поздравления в прозе, стихах и открытках Фото Видео
06:57
Керченский кризис: как Германия строит из себя дурочку мнение
06:33
Стали известны самые ворчливые знаки Зодиака Видео
06:14
"Я этим занимаюсь бурно": Даша Астафьева поделилась интимными подробностями своей жизни Видео
05:58
"Шрифт "Береста": у чиновников РФ "отобрали" Times New Roman, Arial и Courier New Видео
05:23
Дерзко и сексуально: украинская певица представила свою коллекцию нижнего белья Фото
04:49
Голодающей Савченко пошли на уступки
04:31
Каждый второй украинец назвал перенос выборов причиной военного положения в Украине
04:10
Известный врач выступил с пламенным постом о пользе презервативов
03:31
Провал Google+: стало известно, почему непопулярную соцсеть закроют раньше срока Видео
02:48
Медики рассказали о правилах незащищенного секса
02:16
В России отреагировали на слова Мосийчука о Крымском мосте и инопланетянах
01:53
В США одобрили противодействие Северному потоку-2 Видео
01:42
Пророссийские власти Крыма будут контролировать мини-отели
01:19
Forbes назвал имена самых высокооплачиваемых писателей мира
00:57
В РПЦ потребовали у Константинополя извинений за действия в Украине Видео
00:38
"Синдром Насирова": Вакарчук оценил старую систему власти Видео
00:13
Французский активист "желтых жилетов" с флагом ДНР оказался гражданином России Видео
11 декабря, вторник
23:41
Во Львове требуют от президента закрыть генконсульство России
23:17
Стрельба на рождественской ярмарке в Страсбурге: есть погибшие и пострадавшие Видео
22:46
Украинская разведка разрывает сотрудничество с СНГ
22:33
"ЧМ-2018 в РФ и российские сериалы". Стали известные самые популярные запросы украинцев в Google
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять