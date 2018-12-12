Гороскоп на 12.12: как избежать неприятностей и правильно загадывать желание в особенный день 12/12

Гороскоп на зеркальную дату 12.12

Астрологи предупреждают, что в зеркальную дату 12.12.18, человек способен совершать судьбоносные поступки.

Ранее Главред уже сообщал, что благоприятно делать в зеркальную дату 12.12. А что же делать в особенный день 12/12 не стоит?

Гороскоп 12.12.18: что нельзя делать в этот день

Сегодня, в 6-е лунные сутки, растущая Луна находится в Водолее, отмечает Лунный календарь у себя в Facebook. А такое расположение планет зачастую склоняет человека к ненужным тратам. Ваши денежные вложения могут быть необдуманными или учитывать исключительно ваши интересы, без оглядки на потребности семьи и близких. Поэтому с деньгами в этот день стоит быть осторожным.

Читайте такжеКто самый богатый знак Зодиака, а кто – самый бедный"Если в шестые лунные сутки вам придется вести финансовые операции, то учитывайте, что в этот период нежелательно что-либо продавать, лучше приобретать. Считается, что продажа сегодня ведет к значительным убыткам, деньги, как говорится, "уплывут" и вы можете оказаться на самом "дне", то есть обанкротиться. Нежелательно сейчас и отдавать долги, возвращать залоги", – пишут эксперты.

Также тибетские астрологи на 6-й лунный день советуют воздерживаться поездок – как длительных, так и кратковременных. Они могут привести к непредсказуемым негативным последствиям.

Кроме того, не рекомендуется передавать кому-либо личные вещи – можно с ними отдать покой и удачу.

Нельзя себе отказывать в еде, но в то же время и не переедать. Это единственный день, когда пища (в смысле астрального каркаса) сгорает без остатка и полностью преобразуется в ткани. Поэтому можно руководствоваться инстинктом и есть то, к чему тянет. Как основа питания предпочтительнее молоко и творог.

Лучше провести время спокойно и не поддаваться ни на какие провокации. "Занимайтесь своими повседневными делами в нормальном ритме, но постарайтесь отрешиться от суетного мира", – рекомендуют астрологи.

Зеркальная дата: свадьба

Ранее нумеролог предостерегла влюбленные пары от заключения брака в "красивые" даты. Людмила Савина предупреждает: "Опыт показывает, что не всегда такая дата является именно благоприятной для той или иной пары. Бывает так, что дата попадает на не совсем хороший лунный день или это оказывается, например, коридор затмений, или ретроградная Венера…"

Савина отметила, что "идеальная" дата свадьбы должна вычисляться индивидуально для каждого. "Восьмое число не для каждого человека является благоприятным. Мало того, для людей, которые родились 8-го, 17-го и 26-го – это может оказаться не самым лучшим днем", – пояснила эксперт.

Особенный день 12.12: как правильно загадывать желания

Читайте также"Могут навредить лишь словом или взглядом": названы знаки Зодиака с дурным глазомСчитается, что если в этот лунный период перед сном задать любой вопрос высшим силам, то обязательно будут даны символические ответы. При этом вопрос должен быть конкретным и не расплывчатым, подразумевающим точный ответ. Свой сон после пробуждения лучше записать.

Чтобы загадать желание на 12/12 – нужно открыть в доме окно (дабы с воздушными потоками) впустить в помещение благоприятную энергетику дня, а затем записать на листке бумаги свое желание, описав его в 12 предложениях.

При этом главное – избегать слова "хочу". Надо писать о желании уверенно: "Я добьюсь/достигну/получу" – вместо "я хочу добиться/достичь/получить" и т.п.

Затем лист свернуть и спрятать.

Ранее астролог Влад Росс дал Главреду подробный прогноз на декабрь-2018 года для всех знаков Зодиака. По его словам, в первый месяц зимы фартить будет Водолеям, Львам, Тельцам и Скорпионам.