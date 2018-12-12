Стали известны продукты, улучшающие сексуальную жизнь

Сексуальную жизнь человека, в частности, улучшают семена граната / versiya.info

Сексуальную жизнь человека, кроме известных афродизиаков — шоколада и устриц — могут улучшить и ряд других продуктов, в частности, авокадо.

Авокадо на языке ацтеков означает "яичко", и оно полезно для мужчин, поскольку содержит витамин Е, сообщает МедикФорум.

Издание отметило, что витамин Е — ключевой антиоксидант, расширяющий кровеносные сосуды и снижающий риск сердечно-сосудистых болезней. "Ну а яичкам он оказывает услугу, уменьшая уровень повреждений ДНК сперматозоидов", — говорится в материале.

Также хорошо влияют на сексуальную жизнь молотые семена льна. "Этот суперпродукт известен своими антиоксидантными свойствами и способностью увеличивать приток крови к области таза, где и расположены половые органы…", — отмечается в публикации.

Кроме того, для улучшения интимной сферы стоит есть семечки тыквы. Тыквенные семечки наполнены цинком, являются отличным источником магния, имеют антиоксидантные, противогипертонические и кардиозащитными свойства.

Читайте такжеСтало известно, как выпитое пиво влияет на сексЕще для сексуальной жизни человека полезны семена граната. "Они насыщены полифенолами, которые связаны со снижением риска гипертонии, болезней сердца и инсультов. Также семена граната расслабляют кровеносные сосуды и обеспечивают лучший приток крови к мозгу и сердцу…", — подчеркнуло издание.

Ранее СМИ писали, что во время секса возможно усилить оргазм несколькими способами, в частности, не скупиться на ласки во время прелюдии, перед занятием любовью потрудиться в спортзале или принять горячую ванну.