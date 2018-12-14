Ученые и медики обнаружили новую пользу для здоровья от секса

Секс. Иллюстративное фото / Cosmopolitan

Регулярные занятия сексом способны в значительной степени помочь людям, страдающим от проблем с сердечно-сосудистой системой.

К такому заключению пришли канадские ученые и медики после проведения целого рядп исследований. Оказалась, сердечная недостаточность в большинстве случаев сопровождается физической слабостью, снижающей сексуальную активность.

У тех же людей, которые прошли курсы лечения и реабилитации у медиков, тяга к интиму возрастала многократно и возвращалась к периоду "до болезни".

Напомним, ранее ученые объяснили, почему важно заниматься сексом зимой, а медики рассказали о правилах незащищенного секса.