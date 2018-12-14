Психолог назвала главное правило женщины

Женщина может превратиться на один день в старуху — перед смертью — для разнообразия, пошутала эксперт.
Украинский психолог, кандидат философских наук Наталья Холоденко сообщила, что главное правило женщины — не превратиться в старуху раньше времени.
Быть мамой и женщиной — не равнозначно превращению в "квочку", написала эксперт в Instagram.
По ее словам, есть полезное и неполезное в питании, медицина, но не стоит игнорировать еще и мышление.
"Главное правило женщины: не превратиться в старуху раньше времени. В нее можно превратиться на один день — перед смертью — для разнообразия))…", — отметила кандидат наук.Ранее Наталья Холоденко написала, что женская сексуальность не является пошлостью, грязной примитивной попыткой затащить кого-то в постель, это целое искусство управления энергией жизни и привлекательности.