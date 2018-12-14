Психолог назвала главное правило женщины

14 декабря 2018, 03:35

Женщина может превратиться на один день в старуху — перед смертью — для разнообразия, пошутала эксперт.

Эксперт полагает, что ключевое правило женщины — не превратиться в старуху раньше времени
Ключевое правило женщины — не превратиться в старуху раньше времени, полагает эксперт / "Белновости"

Украинский психолог, кандидат философских наук Наталья Холоденко сообщила, что главное правило женщины — не превратиться в старуху раньше времени.

Быть мамой и женщиной — не равнозначно превращению в "квочку", написала эксперт в Instagram.

По ее словам, есть полезное и неполезное в питании, медицина, но не стоит игнорировать еще и мышление.

"Главное правило женщины: не превратиться в старуху раньше времени. В нее можно превратиться на один день — перед смертью — для разнообразия))…", — отметила кандидат наук.Ранее Наталья Холоденко написала, что женская сексуальность не является пошлостью, грязной примитивной попыткой затащить кого-то в постель, это целое искусство управления энергией жизни и привлекательности.

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женщина Наталья Холоденко
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