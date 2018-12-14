Ссоры, конфликты и крах надежд: астрологи назвали самые опасные даты декабря-2018

Астрологи назвали опасные даты декабря / rabstol.net

До конца года остаются считанные дни. При подготовке к новогодним и рождественским праздникам астрологи советуют быть особо внимательными. Последние дни декабря 2018 года могут готовить опасности и неприятные сюрпризы.

По словам астрологов, 15 декабря можно ожидать жестких конфликтов, ссор, неприятных высказываний в пылу эмоций. Такие ситуации могут быть спровоцированы повышенной импульсивностью. Астрологи говорят, что диссонанс в энергетические потоки внесет рост Луны, находящейся в знаке Рыб.

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Также стоит быть предельно осторожным 20 декабря. В этот день необходимо принимать решения и действовать по обстоятельствам. Будьте внимательны, ведь Телец и растущая Луна, а также секстиль с Марсом может серьезно разрушить грандиозные планы и начинания.

И наконец, еще одна дата внушает опасения. 28 декабря ссоры, разрыв отношений и снижение работоспособности могут быть спровоцированы отрицательными мыслями. Кроме того, в этот день могут рухнуть планы на Новый год, поэтому стоит держать себя в руках и не реагировать остро на возможные неприятности. Как отмечают астрологи, в этот день Луна в знаке Девы окажется в оппозиции с Марсом, что спровоцирует резкий скачок негативных эмоций, пишет fatelines.net.

Напомним, ранее астролог назвал, кому декабрь-2018 сулит богатство и успех.