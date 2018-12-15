Эксперт отыскали новую опасность для людей от секс-роботов

Секс-роботы / Real Doll

Секс-роботы наверняка будут подвергаться массовым взломам со стороны хакеров−"охотников" на интимные видеоролики.

Такое мнение высказал Тим Маккей, старший технический советник по вопросам информационной безопасности профильной компании Synopsys, сообщает британское издание The Sun.

Он спрогнозировал, что секс-роботы станут собирать данные о своих пользователях − чтобы максимально точно подстраиваться под их потребности.

Из-за этого киберпреступники захотят могут получить удаленный доступ к камерам и микрофонам, подключенным к секс-кукле. Собрав компрометирующую информацию, мошенники используют ее для шантажа. "Пользователи всегда ожидают большего от своих умных гаджетов, а безопасность за ними не поспевает", — заключил эксперт.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в США разработали первого секс-робота мужчину, а секс-робота Саманту научили отказывать в интиме.