Топ-5 фактов о сексе, которые должен выучить каждый мужчина

Секс / versiya.info

Доктора-сексологи составили перечень фактов об интимной жизни, которые должен наизусть выучить каждый парень/мужчина.

Список был опубликован на портале телеканала "2+2".

Факт №1. Сексом в пьяном виде в любом случае будет плох. К тому же, большое количество выпитого спиртного очень негативно влияет на эрекцию.

Факт №2. Не испытывать острые ощущения от оргазма каждый раз – вполне нормально.

Факт №3. Курение сигарет с табаком сильно снижает способность совершать половые акты.

Факт №4. Использование презервативов обязательно во время секса с новым партнером. Даже у мужчин, имеющий регулярный абонемент к дерматовенерологу, нет никаких гарантий от заражения "дурными" болезнями.

Факт №5. Разговоры после секса – полезны. Не стоит отказываться, если партнерша захочет обсудить что угодно – от собственно интима до выбора новых обоев в спальне.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые и медики обнаружили новую пользу для здоровья от секса.