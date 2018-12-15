Ученые установили, сколько должен длиться идеальный секс

Секс. Иллюстративное фото / med2live

Исследователи пришли к выводу, что идеальная продолжительность полового акта измеряется вовсе не часами, а минутами.

Такое сообщение опубликовали западные специализированные СМИ. Согласно обнародованным данным, средняя продолжительность непосредственно полового акта (без прелюдии), может составлять от 30 секунд до 44 минут. Причем большинство опрошенных учеными женщин считаю, что секс, затянувшийся дольше, чем на 10 минут, уже является слишком длинным.

Соответственно, идеальный половой акт длится от 3 до 13 минут. Кроме того, большинство женщины-респонденток считают, что не любят секс без более-менее длительных предварительных ласк, а некоторые даже заявили о том, что с легкостью прощают своим мужчинам преждевременное семяизвержение.

Напомним, ранее сообщалось о том, что медики рассказали о правилах незащищенного секса.