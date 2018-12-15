К Земле несется "рождественская комета": ученые рассказали, стоит ли ждать конца света

15 декабря 2018, 05:30

Комета Виртанена считается одной из самых близко пролетающих над Землей комет.

Кометf Виртанена
Кометf Виртанена / NASA

16 декабря к Земле подлетит наиболее яркое небесное тело года - комета Виртанена (46P/Wirtanen).

Что такое "изумрудная комета"

Комета Виртанена считается одной из самых близко пролетающих над Землей комет. А из-за зеленоватого свечения, видимого в телескоп, ее нередко называют "изумрудной".

Также отметим, что комету Виртанена иногда называют рождественской. И неспроста. Она будет видна до конца декабря, а также сразу после Нового Года.

Комету Виртанена открыл более 70 лет назад американец Карл Виртанен из Ликской обсерватории. Диаметр небесного тела оценивается в 1,2 км, она представляет собой короткопериодическую комету из семейства Юпитера с периодом обращения вокруг Солнца 5,4 года.

Комета Виртанена: есть ли опасность для Земли?

Такие скромные для комет размеры делают небесную гостью не столь опасной. Даже столкнувшись с Землей, она ее не уничтожит.

16 декабря Виртанена будет находиться на расстоянии 11,5 млн км, то есть, всего в 30 раз дальше от нас, чем Луна пишет ScienceAlert..

Когда и как можно увидеть рождественскую комету Виртанена

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Комету Виртанена можно найти, наводя бинокль на область над горизонтом на юге сразу после захода Солнца. Отличительной чертой небесного тела является зеленоватое свечением, обусловленным испарениями диуглерода (С2).

С 14 по 17 декабря, когда когда будет пролетать на ближайшем расстоянии от Земли, ее можно будет наблюдать даже невооруженным глазом. Смотреть надо на юго-восток — после полуночи. Комета будет висеть в созвездии Тельца между Альдебараном и Плеядами чуть выше трех ярких звезд Пояса Ориона. Зеленое "облачко" движется на довольно большой скорости, преодолевая расстояние, равное диаметру Луны, примерно за 2,7 часа.

Напомним, ранее сообщалось, что Земле угрожает гигантский астероид, который из-за своей формы напоминает человеческий череп.

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космос Земля комета астрономы
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