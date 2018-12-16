На пороге вечной жизни: ученые похвастались эликсиром бессмертия

Ученые работают над увеличением продолжительности жизни / http://24.kz

Американские медики пришли к выводу о том, что комбинированная клеточная и генетическая терапия позволит значительно увеличить продолжительность жизни.

Они считают, что значительно расширить возможности организма человека и мобилизовать заложенный природой потенциал на борьбу с болезнями способен биохакинг и клеточные технологии, пишет Daily Mail.

Столь смелые выводы исследователи сделали после того, как на протяжении нескольких лет провели тесты различных сывороток, способных заметно увеличить продолжительность жизни как минимум вдвое.

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Как подчеркивается в материале, вклад во "взлом" возможностей человека внесли технологии клеточного и генетического редактирования, благодаря которым появилась возможность нейтрализовать и привести в норму отдельные процессы — от кровообращения до обмена веществ.

Ученые предполагают, что на сегодня медицина находится на пороге "клеточно-инженерного прорыва", когда любые болезни, будь то онкология или неизлечимые на данный момент инфекции, будут лечиться всего за несколько сеансов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что мечта человечества о бессмертии в случае реализации может поставить людей на грань вымирания как биологический вид.