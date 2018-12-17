Нибиру уже близко: уфологи разглядели загадочное знамение небес

17 декабря 2018, 06:15

Планета Х угрожает Земле, уверены фаталисты.

Нибиру
Уфологи вновь заговорили о загадочной Нибиру / David Reneke

Уфологи обратили внимание на неопознанный внеземной объект на видео, которое стремительно набирает популярность в Сети.

Кадры с таинственными знамениями, на которых сторонники теории заговора разглядели приближение Апокалипсиса, предположительно было снято в штат Мичиган (США).

Если внимательно приглядеться к видео, можно заметить, что необычный объект меньше, чем Солнце, но его яркость позволяет заметить неопознанное явление сквозь облака, пишет Express.

"На видео определенно что-то есть. Обычно это как-то связано с бликами отражающей линзы, однако тут, кажется, что они неподвижны", — комментирует сюжет пользователь, разместивший видео на канале в Youtube.

Отметим, что сенсационное видео уже набрало сотни тысяч просмотров.

Большинство фаталистов убеждены, что это является неопровержимым подтверждением существования загадочной Планеты X, или Нибиру.

"Планета Х, Нибиру… Как не называй, но она здесь, чем она становится ближе, тем больше разрушений она принесет", — говорится в комментариях к видео.

Напомним, ранее футуролог раскрыл сценарий конца света.

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конец света Апокалипсис уфологи Нибиру Х-Нибиру
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