Украинский чемпион по бодибилдингу назвал золотое правило эффективного похудения

Золотое правило эффективного похудения — не есть после 18:00, сообщил абсолютный чемпион Украины по бодибилдингу Слава Галицкий / instagram.com/slavagalitskii

Абсолютный чемпион Украины по бодибилдингу, мастер спорта по пауэрлифтингу, тренер Слава Галицкий сообщил, что есть несколько правил эффективного похудения, главное из них, золотое — не есть после 18:00.

Сбросить лишний вес также поможет правильное употребление углеводов — их нужно есть в первой половине дня, рассказал эксперт в комментарии Главреду.

По его словам, нужно есть правильные углеводы — крупы, макароны из твердых сортов пшеницы, свежие овощи и фрукты.

"Углеводы нужно употреблять в первой половине дня, белки — во второй половине дня… Белок, на самом деле, может быть очень вкусным, есть очень много вариантов его приготовления, поэтому не нужно думать, что белок — это только куриная грудка вареная…", — отметил собеседник.

Чемпион добавил, что есть масса вариантов приготовления той же грудки, но она будет намного вкуснее: можно запекать в рукаве, добавлять овощи, минимум специй. Также можно разными способами готовить рыбу.

"Нужно есть маленькими… порциями, то есть… дробно, раз пять в день… Чтобы не искушать себя вредными продуктами, нужно, в первую очередь, убрать все вредное у себя дома, чтобы даже на глаза не попадалось", — посоветовал Галицкий.

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Мастер спорта отметил, что человеку в день в среднем нужно 30 миллилитров воды на один килограмм веса. Ранее фитнес-тренер, эксперт по похудению Анита Луценко выразила мнение, что, если человек ищет способы похудения в таблетках, поясах, кремах, саунах, массажах, чаях, водорослях, жиросжигателях — это просто вера в сказку и нежелание брать ответственность за свое тело в собственные руки.