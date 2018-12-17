Серьезное предупреждение: астролог рассказал, кому в 2019 году грозят удары судьбы

Астролог Павел Глоба дал новый прогноз / rabstol.net

Все ближе Новый год. Многие ждут в 2019 году воплощения надежд, однако не всем новый год принесет удачу и успех: вместо радости и счастья придется вкусить разочарование и тягость испытаний.

Знаменитый астролог Павел Глоба предупредил сразу несколько знаков Зодиака: их ожидают трудности и испытания в 2019 году.

Для Раков 2019-й год несет заметные проблемы в личной жизни. Для них встанет непростой выбор: либо искать компромиссы и выходы из трудных ситуаций в любовных отношениях, либо оставить все, как есть. В сфере бизнеса также предстоит пройти через ряд испытаний. Астролог Павел Глоба предупреждает, что дело даже может дойти до разрыва прежних связей. При этом Ракам предстоит отчаянная борьба за "место под солнцем", причем накал проблем и негатива снизится лишь к осени.

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Для людей, родившихся под знаком Весов, новый год готовит серьезные испытания. Для преодоления неминуемых трудностей астролог советует запастись солидным багажом выдержки и терпения. При этом настоящего вала проблем и трудностей стоит ожидать в первой половине года. Постоянные невзгоды в итоге выльются в хроническую усталость и приведут к упадку сил.

И наконец, для Козерогов 2019-й год обещает стать непростым: их ждут серьезные удары судьбы и тяжелые испытаний. Павел Глоба рекомендует начать принимать перемены и получать из них максимальную пользу. Кроме того, знаменитый астролог советует Козерогам в 2019 году пересмотреть свои жизненные ценности и начать следовать своей интуиции для того, чтобы остановить череду неприятностей, пишет allwomens.ru.

Напомним, ранее Павел Глоба рассказал, кому нельзя упустить удачу в декабре-2018.