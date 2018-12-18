Ученые рассказали, какая связь между отказом от секса и вымиранием человечества

Отказ от секса / Леди - TUT.by

Группа британских ученых после длительной работу пришли к шокирующему прогнозу − человечество может полностью исчезнуть с планеты Земли, потеряв перед этим интерес к занятиям сексом и общению.

Соответствующее сообщение опубликовало издание Daily По мнению одного из ученых, Мака Куммероу, хотя человечество в должной степени приспособилось жить скученно, в мегаполисах с миллионным населением, но по-прежнему чересчур склонно к насилию.

Кроме того, в последние лет 15-20 люди чересчур увлеклись, благодаря гаджетам, виртуальными мирами в ущерб реальному. Как утверждают психологи Джин Твенге и Хиджунг Парк, современные молодые люди все чаще и чаще предпочитают жить в формате "Не выходи из комнаты – не совершай ошибку", "залипая" в смартфонах или компьютерах.

Читайте такжеУченые установили, сколько должен длиться идеальный сексТакже в среднем они гораздо меньше, чем предыдущие поколения, интересуются работой, свиданиями, сексом. На данный момент интерес тинейджеров к сексу сейчас самый низкий за последние сорока два года— с 1976-го.

К слову сказать, и современные взрослые ценят интим гораздо меньше, чем их ровесники в нулевых годах назад. С среднем с 2000 по 2004 год число половых актов составляло 62 за год, а с 2010 по 2014 год − лишь 54.

Напомним, ранее ученые выяснили, почему женщины сперва перестают хотеть секса, а потом и вовсе отказываются от интима.