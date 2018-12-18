"Конец света никто не отменял": ученые пояснили, почему запаздывает Нибиру

18 декабря 2018, 06:21

NASA новости о Нибиру по-прежнему не комментирует.

апокалипсис_армагеддон_конец света
Почему запаздывает Нибиру с Армагеддоном / UFOSPACE.NET

Ученые уже не первый раз предвещают гибель Земли из-за "планеты смерти" Нибиру. Одни из последних дат: сначала называлось 13 декабря, затем 16 декабря. Апокалипсис традиционно так и не наступил – однако уфологи заверяют, что радоваться пока рано.

По данным уфологов, конец света никто не отменял – его просто перенесли. Нибиру приближается, и рано или поздно Землю ждет Армагеддон. А что задерживается – так, вероятно, опять в гравитационные силки попала.

Читайте также"Пора молиться": Папа Римский предупредил о приближающемся судном дне из-за НибируНибиру на видео якобы сумели заснять жители ряда городов в России, Европе, США и Азии. При этом новости о Нибиру в НАСА по-прежнему не комментируют. Официальная позиция там прежняя: планета такого размера (Нибиру-2018 якобы в 4 раза больше Земли), если бы она вошла в Солнечную систему, уже была бы видна на телескопах. А если телескопы обнаружить ее не в состоянии, то существование Нибиру – ложь.

В то же время в Сети пользователи продолжают публиковать фото и видео Нибиру на небе, утверждая, что Нибиру существует. Кадры якобы с планетой Нибиру-2018 уже обнародовали жители России, Чехии, Великобритании, США и Азии.

В качестве доказательства своей теории, что конец света из-за Нибиру все состоится – хоть и с опозданием – они приводят еще одни видео – якобы визитов на Землю НЛО: по их словам, инопланетяне зачастили на голубую планету именно в преддверии визита "планеты Х".

Ранее футуролог раскрыл сценарий конца света. Как и предсказывали индейцы майя, апокалипсис начался на Земле с 2012 года – при этом Нибиру просто выжигает нашу планету. Футуролог отмечает, что непрекращающееся выжигание Земли в течение шести лет – это ничто иное, как сбывшееся предсказание индейцев майя.

Земля: когда конец света

Ранее ученые уже предупредили, что Земля обречена, если в будущем гравитационные волны спровоцируют появление неподалеку черной дыры. Исследователи прогнозируют, что однажды неподалеку от Земли могут столкнуться мощные гравитационные волны, и это настолько "закрутит" пространство-время, что результатом станет появление черной дыры.

Читайте такжеДо агонии осталось недолго: ученые объяснили, почему человечество вымрет уже в этом векеТакже, по результатам исследований ученых, конец света может наступить уже в 2019 году. При этом часть исследователей считает, что уничтожение Голубой планеты случится в результате столкновения с космическим телом Апофис, которое систематически пролетает рядом с нашей планетой. В 2036 году расстояние между ними сократится, что спровоцирует гибель Земли.

В свою очередь астролог Влад Росс в эксклюзивном комментарии "Главреду" уже поспешил успокоить: на наш с вами век хватит и работы, и "коммуналки" – на апокалипсис (по крайней мере, астрономический, а не экономический или политический) рассчитывать не стоит. 

"Самый опасный момент, который только можно себе представить, будет не ранее 2029 года, когда астероид Апофис максимально приблизится к Земле", – пояснил Росс.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
конец света Апокалипсис Нибиру Х-Нибиру
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
07:58
"Санкции не имеют силы": архиепископ Евстратий объяснил никчемность анафемы УПЦ МП
07:25
Милитаризация Крыма, Черного и Азовского морей: Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию Видео
07:04
Саввин день: как вылечиться от бесплодия, похоронить свои грехи и что нельзя делать
06:59
Мясо по-французски: лучшие рецепты на Новый год Видео
06:43
Путин уже "гибридно" захватил Беларусь - астролог
06:21
"Конец света никто не отменял": ученые пояснили, почему запаздывает Нибиру Видео
05:59
Психолог раскрыла, от чего зависит успех человека Видео
05:30
Жить будем плохо, но недолго: экономист спрогнозировал последствия "второго срока" Порошенко
05:01
Порошенко признался, за что ему стыдно
04:16
Даша Астафьева полностью оголилась: пикантное фото Видео
04:10
Ученые рассказали, какая связь между отказом от секса и вымиранием человечества
03:40
Экс-министр спрогнозировал судьбу "Северного потока-2" Видео
02:47
"Это не должно ломать человека": Кондратюк оценил целесообразность украинских талант-шоу
02:33
Названа дата начала продаж билетов через Крымский мост
02:07
Ученые выяснили, в каком возрасте женщинам перестает нравиться секс
01:58
Мисс Вселенная-2018 Катриона Грей: что постит в Instagram экзотичная красотка Фото Видео
01:36
В Донецке арестовали "замминистра доходов и сборов ДНР"
01:11
В Беларуси в ДТП погиб футболист с женой и сыном
00:45
"С*ка, вали отсюда": в Одессе под елкой подрались Деды Морозы Видео
00:19
Епифаний назвал единую церковь залогом сохранения Крыма и Донбасса Видео
17 декабря, понедельник
23:48
"Я такого политика не знаю". Вакарчук прокомментировал объединение с Зеленским
23:21
В НБУ показали монету номиналом пять гривен
22:54
В России намерены отменить железнодорожное сообщение с Украиной
22:29
"Живет в квартире сестры, которая торгует шмотками": журналисты показали элитное жилье Продана Видео
22:05
Психолог рассказала о пользе Нового года Видео
21:56
Появилось видео процесса Объединительного собора из Софии Киевской Видео
21:47
Экс-советник Путина оценил вероятность открытой масштабной операции РФ против Украины Видео
21:22
"Не надо изображать девочку-припевочку": Лоза прокомментировал возвращение Пугачевой на сцену
21:05
ФСБ намерена применять для защиты УПЦ МП силовые группы Видео
20:42
"Хищное разграбление": экс-министр рассказал о тотальном кризисе инфраструктуры в Украине
20:21
"Украину судят по политике": украинка на Мисс мира-2018 Леонила Гузь рассказала о закулисье конкурса
20:17
Как выбрать новогоднюю елку: советы экспертов Видео
19:48
Эксперт объяснил, что значит для Украины решение Гааги по "оккупационной сволочи" в Крыму Видео
19:37
"Жива и здорова": Регина Тодоренко рассказала о состоянии после родов
19:29
Скандал в Институте сердца: появилось видео тренинга Тодурова Видео
19:01
"Словно окончание спектакля в театре": появилось видео, как прихожане в Виннице под аплодисменты и "браво" покидают лоно УПЦ МП Видео
18:36
Западный боксер сказал, кто побьет Ломаченко Видео
18:11
Евро подскочил, доллар "пополнел": назван курс валют на вторник Видео
18:00
Леся Никитюк похвасталась сексуальной фигурой в бархатном боди Видео
17:46
Волкер анонсировал новые поставки США вооружения Украине Видео
17:15
Жертвы гриппа: в Харькове умерли ребенок и женщина Видео
17:08
Голые красотки "засветили" свои попы и груди для фотографа британских королей: опубликованы снимки 18+ Фото
17:04
Меладзе и Джанабаева впервые вывели в свет своего 4-летнего сына
16:48
"Голос страны-9": стали известны имена всех тренеров проекта Видео
16:39
"Поссорить, растянуть по разным углам": адвокат рассказал, как в РФ нарушают права украинских моряков Видео
16:38
National Interest жестко раскритиковали новейшее российское зенитное оружие
16:23
"Наш самый братский народ": в Кремле прокомментировали объединение России и Беларуси с Путиным во главе Видео
16:19
"Зачем так себя уродовать?": Светлана Лобода удивила фанатов изменениями во внешности Видео
16:04
Журналистка объяснила, почему Крымский мост нельзя будет использовать Видео
15:41
В УПЦ МП отреагировали на слова Яроша об "охоте на московских попов"
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять