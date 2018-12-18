"Конец света никто не отменял": ученые пояснили, почему запаздывает Нибиру

Почему запаздывает Нибиру с Армагеддоном / UFOSPACE.NET

Ученые уже не первый раз предвещают гибель Земли из-за "планеты смерти" Нибиру. Одни из последних дат: сначала называлось 13 декабря, затем 16 декабря. Апокалипсис традиционно так и не наступил – однако уфологи заверяют, что радоваться пока рано.

По данным уфологов, конец света никто не отменял – его просто перенесли. Нибиру приближается, и рано или поздно Землю ждет Армагеддон. А что задерживается – так, вероятно, опять в гравитационные силки попала.

Читайте также"Пора молиться": Папа Римский предупредил о приближающемся судном дне из-за НибируНибиру на видео якобы сумели заснять жители ряда городов в России, Европе, США и Азии. При этом новости о Нибиру в НАСА по-прежнему не комментируют. Официальная позиция там прежняя: планета такого размера (Нибиру-2018 якобы в 4 раза больше Земли), если бы она вошла в Солнечную систему, уже была бы видна на телескопах. А если телескопы обнаружить ее не в состоянии, то существование Нибиру – ложь.

В то же время в Сети пользователи продолжают публиковать фото и видео Нибиру на небе, утверждая, что Нибиру существует. Кадры якобы с планетой Нибиру-2018 уже обнародовали жители России, Чехии, Великобритании, США и Азии.

В качестве доказательства своей теории, что конец света из-за Нибиру все состоится – хоть и с опозданием – они приводят еще одни видео – якобы визитов на Землю НЛО: по их словам, инопланетяне зачастили на голубую планету именно в преддверии визита "планеты Х".

Ранее футуролог раскрыл сценарий конца света. Как и предсказывали индейцы майя, апокалипсис начался на Земле с 2012 года – при этом Нибиру просто выжигает нашу планету. Футуролог отмечает, что непрекращающееся выжигание Земли в течение шести лет – это ничто иное, как сбывшееся предсказание индейцев майя.

Земля: когда конец света

Ранее ученые уже предупредили, что Земля обречена, если в будущем гравитационные волны спровоцируют появление неподалеку черной дыры. Исследователи прогнозируют, что однажды неподалеку от Земли могут столкнуться мощные гравитационные волны, и это настолько "закрутит" пространство-время, что результатом станет появление черной дыры.

Читайте такжеДо агонии осталось недолго: ученые объяснили, почему человечество вымрет уже в этом векеТакже, по результатам исследований ученых, конец света может наступить уже в 2019 году. При этом часть исследователей считает, что уничтожение Голубой планеты случится в результате столкновения с космическим телом Апофис, которое систематически пролетает рядом с нашей планетой. В 2036 году расстояние между ними сократится, что спровоцирует гибель Земли.

В свою очередь астролог Влад Росс в эксклюзивном комментарии "Главреду" уже поспешил успокоить: на наш с вами век хватит и работы, и "коммуналки" – на апокалипсис (по крайней мере, астрономический, а не экономический или политический) рассчитывать не стоит.

"Самый опасный момент, который только можно себе представить, будет не ранее 2029 года, когда астероид Апофис максимально приблизится к Земле", – пояснил Росс.