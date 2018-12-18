Ученые выяснили, в каком возрасте женщинам перестает нравиться секс

Секс. Иллюстративный материал / Salik.biz

В США группа исследователей провела социологический опрос среди мужчин и женщин в возрасте от 50 до 89 лет.

Как сообщают западные СМИ, основное идеей проекта было установить, удовольствия какой силы получают от интима зрелые люди.

Оказалось, что регулярный секс женщинам в возрасте "50+" приносят очень мало удовлетворения, а особенно – в тех случаях, если партнер недостаточно нежен или не любит предварительные ласки.

Практически все опрошенные дамы утверждают, что секс для них женщин всех возрастов самое главное – эмоциональная связь и удовольствие.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые рассказали как во время секса работает женский и мужской мозги, а также о том, как регулярный интим влияет на здоровье.