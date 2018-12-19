Теракты, катастрофы или "конец света": астролог назвал дату апокалипсиса

Астролог назвал дату апокалипсиса / sun-news

Не в первый раз в Сети формируется волна апокалипсических прогнозов и предположений, связанных с очередной датой "конца света".

Несмотря на то, что каждая новая дата конца света не оправдывается, едва ли не все анонсы гибели человечества вселяет в людей страх и ужас.

Очередной датой конца света названо 13 января 2019 года. Как поведали специалисты НАСА, в этот день, по расчету ученых, на расстоянии 61 миллион километров от Земли пролетит астероид 2002 NT7.

При этом Сеть уже наводнили предположения о том, что именно это небесное тело станет причиной апокалипсиса: астероид может врезаться в Землю и погубить все живое.

По словам известного астролога Влада Росса, день для "конца света" выбран удачно.

По его словам, дата 13 января 2019 года действительно катастрофическая. С точки зрения астрологии это просто катастрофа, при этом тут еще и чертова дюжина – 13.

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"Вообще, день для "конца света" выбран удачно. Это же надо придумать такое! Видимо, авторам кто-то из астрологов посоветовал назвать это число", - говорит астролог.

Он признал, что несмотря на то, что астероид 2002 NT7 представляет угрозу для нашей планеты, скорее всего, он все-таки не упадет на Землю.

"Знаете, почему? Потому что будет квадрат между Ураном и Плутоном, а Плутон будет в соединении с Солнцем заходящим узлом", - пояснил Влад Росс.

По его словам, рано или поздно этот предвестник несчастья и изменит свою орбиту и в какой-то из последующих годов может все-таки столкнуться с Землей, однако не в этот раз.

"А я с точки зрения астрологии просто посоветую людям 13 января никуда не вылетать, поскольку повышается опасность авиакатастрофы. И самое главное – не находиться в толпе. Очень большая опасность терактов, а также природных катаклизмов – цунами, землетрясений и прочего. Тем более что в этот день еще и соединения Меркурия с Сатурном", - предупредил астролог в комментарии uaportal.com.

Напомним, ранее астролог рассказал, кому нельзя упустить удачу в декабре-2018.