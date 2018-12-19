В сеть утек ролик Red Dead Redemption 2 на ПК

Cкриншоты из Red Dead Redemption 2 / Rockstar Games

Неизвестный пользователь опубликовал на YouTube ролик, где показал якобы ПК-версию одной из лучших игр 2018 года Red Dead Redemption 2.

На видео показано управление мышкой, а также выбор графических настроек, которые отстутствуют в версиях для Xbox One и Playstation 4. В кадр попали иконки клавиш и список графических настроек. Среди последних — FXAA, вертикальная синхронизация, разрешение, качество текстур, теней, отражений, частиц и так далее.

Если это и была подделка, то очень умелая. Стоит также отметить, что аккаунт загрузившего видео уже удален или забанен.

Напомним, в Rockstar не говорили о возможности выхода игры на персональных комптютерах, однако и не отрицали вероятность выхода, так что не исключено, что в следующем году "бояре" увидят Red Dead Redemption 2 в Steam.

Намеки на выход RDR 2 на ПК были и раньше - так, в мобильном приложении Red Dead Redemption 2 нашли следы PC-версии и VR. Также упоминание Red Dead Redemption 2 для ПК встречалась в резюме бывшего разработчика игры и на виртуальных полках интернет-магазина Media Markt.

Напомним, на последнем TGA 2018 Red Dead Redemption получила сразу шесть наград в различных номинациях.

Также Red Dead Redemption 2 превзошла все продажи первой части за восемь дней