Ученые нашли новую пользу от постоянного секса для женского здоровья

Секс. Иллюстративное фото / Limon.ee

Группа американский ученых и медиков после долгих исследований установили еще одно полезное свойство регулярного секса для женского здоровья.

Такое сообщение опубликовали западные специализированные СМИ. По их данным, в исследовании принимали участие около полутора тысяч жительниц США в возрасте 18-29 лет. Оказалось, что дамы, которые часто практикуют секс, благодаря этому показали мощную вербальную память

Ученые полагают, что регулярный интим способствует росту новых клеток мозга в области гиппокампа, который отвечает за вербальную и кратковременную память.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые объяснили, в каком возрасте женщинам перестает нравится секс.