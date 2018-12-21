Работа и уборка вместо секса: стало известно, что приносит радость украинцам

Только каждый пятый взрослый украинец считает секс удовольствием / МК

Секс сильно скатился в рейтинге вещей, которые приносят радость украинцам. В этом списке радости тела обогнали работа, просмотр телевизора, сидение в интернете и даже работа по дому.

На первом месте среди вещий, которые приносят радость украинцам, оказалась семья (74%), на втором – дети (63%), замыкают тройку лидеров друзья (49%), пишет журнал Новое время. Секс же в списке оказался лишь на 18-м месте: только каждый пятый взрослый украинец назвал секс главным удовольствием.

Среди причин, почему все меньше украинцев считают секс одним из главных удовольствий, называются такие:

прогрессирующая нехватка времени из-за современного образа жизни: 45% офисных работников регулярно задерживаются на работе, а каждый пятый работает по выходным;

секс теряет свою таинственность, а заодно и привлекательность из-за обилия сексуальных образов в массовой культуре;

рост популярности онлайн-порнографии.

Если раньше интерес к сексу падал из-за старения, то теперь – из-за образа жизни, так как основная доля сил и энергии уходит на работу, личностный рост и саморазвитие. В итоге на секс ни сил, ни времени просто не остается. Многие пары годами живут, не выполняя своего супружеского долга.

Также не способствуют повышению либидо стресс, нестабильность и постоянное напряжение. В итоге, по данным экспертов, до 40% украинок вообще не испытывают оргазма, а каждый второй мужчина не удовлетворен ни качеством, ни количеством сексуальной жизни.

Ранее ученые развенчали самые популярные мифы о сексе, а также рассказали о самых необычных травмах, полученных во время секса.