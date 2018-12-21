Мертвое Солнце: уфологии выдвинули жуткую теорию о загадочной Нибиру

Ученые гадают о реальности существования Нибиру / Daily Express

Многие уфологии утверждают о том, что расположение Планеты Х нельзя вычислить всеми известными науке способами и приборами.

Из-за того, что Нибиру буквально маскируется в космическом пространстве, у многих конспирологов возникло серьезное предположение о том, что Планета Х попросту уничтожила Солнце и маскируется за искусственным светом.

Отметим, что соответствующие снимки уже публиковали очевидцы из Чехии и Великобритании. Там заметили странный объект возле диска Светила, который может реально угрожать Земле.

По мнению уфологов, мертвое Солнце может быть реальной опасностью не только из-за его возможного схождения с привычной орбиты и столкновения с Землей. Кроме того, также есть риск серьезного изменения климата, при этом люди могут остаться без воды и пищи, а также оказаться в ловушке без воздуха.

Напомним, ранее уфологи разглядели загадочное знамение небес.