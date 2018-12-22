Астролог спрогнозировал уступки Путина по Украине

Владимир Путин может пойти на ряд уступок по Украине в 2019-м, сообщил астролог / Reuters

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что в 2019 году президент России Владимир Путин пойдет на ряд уступок по Украине — отпустить захваченных в Керченском проливе украинских моряков и незаконно осужденного режиссера Олега Сенцова.

Глава РФ может признать "независимость" псевдореспублик Донбасса — самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", рассказал эксперт в интервью Фактам.

"…он (Путин — Ред.) может отдать Украине моряков, захваченных в ходе Азовского конфликта, и политзаключенного Олега Сенцова. Но до выборов (31 марта 2019-го в Украине запланированы президентские выборы — Ред.) изменений ждать не стоит…", — отметил собеседник.

Ранее Влад Росс говорил, что в Украине судьбоносные процессы станут происходить во второй половине 2019 года и в начале 2020-го, а с 2020-2021 года будет очень хороший подъем экономики.

Справка. 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

В так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу".В плен попали десятки украинских моряков, некоторые из них были ранены.

Украинская армия была приведена в состояние полной боевой готовности. СНБО рекомендовал президенту Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. Позже глава государства подписал указ о вводе в стране военного положения. Рада одобрила закон о введении в Украине военного положения, президент его уже подписал.

Задолго до инцидента в Керченском проливе — в конце августа 2015 года — Северо-Кавказский военный окружной суд России приговорил Олега Сенцова и украинского активиста Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Их обвинили якобы в подготовке подрыва памятника в расположенном в захваченном РФ Крыму Симферополе, а также в поджоге на полуострове офисов "Русской общины Крыма" и партии "Единая Россия", оба вину не признали.

Режиссера отравили в колонию города Лабытнанги, он писал родным, что у него выпадают волосы и крошатся зубы, а 14 мая 2018-го объявил бессрочную голодовку. Единственным условием прекращения голодовки является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся в РФ. Позже наш соотечественник согласился на поддерживающую терапию.

В сентябре двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что его состояние значительно ухудшилось, он написал завещание. Потом стало известно, что украинца вывезли из колонии в городскую больницу якобы для проведения планового обследования. В начале октября появилась информация, что политзаключенный прекратил голодовку.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд попросил Владимира Путина помиловать режиссера. После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утверждал, что Сенцов не может быть помилован на основании прошения, направленного от имени генсека СЕ.