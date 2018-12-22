Выжженная планета: ученые рассказали о необратимом сценарии гибели Земли

Солнце / NASA

После выработки большей части водорода Солнце будет разгораться с новой силой. В свою очередь, этот процесс приведёт к тому, что яркость звезды многократно возрастет и она в буквальном смысле сожжёт поверхности близких к ней планет.

Апокалиптический сценарий уничтожения нашей планеты изложен на канале в YouTube в видео под названием "Когда сгорит Земля".

"С космический точки зрения у нас есть как минимум миллиард лет, пока Солнце не станет слишком мощным источником и безо всякого антропогенного влияния на Земле начнётся необратимый парниковый эффект", — рассказал ведущий научный сотрудник Государственного астрономического института МГУ Сергей Попов.

Напомним, ранее уфологи выдвинули жуткую теорию о загадочной Нибиру и "мертвом Солнце".