Дефолт или революция: астролог дал тревожный прогноз на 2019 год

Астролог предупредил о серьезных испытаниях в 2019 году

При всех испытаниях, которые ожидаются в 2019-ом, в год Желтой Свиньи Украина сможет выйти из самых сложных ситуаций, заявил известный астролог Влад Росс.

Вместе с тем он предупредил, что в ноябре-декабре 2019 года в связи с соединением Сатурна и Плутона в знаке зодиака Козерог может наступить опасный период.

"Велика вероятность финансового кризиса вплоть до дефолта", - подчеркнул астролог в интервью Фактам.

Он также спрогнозировал, что в следующем году ожидаются кардинальные изменения.

"Уже 8 марта Уран входит в зодиакальный знак Тельца, который является символом Украины. А Уран, как известно, связан с революционными, быстрыми и неожиданными, изменениями. Так вот, Уран входит в знак Тельца на целых семь лет. Таким образом, в нашей стране начинается семилетний цикл изменений. Произойдет полное переустройство Украины. И уже с 2025 года нас ожидает большой экономический рост. У Украины возникнут просто бешеные возможности, к нам пойдут серьезные инвестиции", - добавил Росс.

Напомним, ранее Влад Росс рассказал, когда закончится война на Донбассе.