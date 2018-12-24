Свидетельства Нибиру убирают: эксперт рассказал, что скрывает NASA за яркой вспышкой в космосе

24 декабря 2018, 05:45

Уничтожение планеты Х было истинной целью программы Mars InSight.

Нибиру
Ученые задумались о реальности существования Нибиру / David Reneke

Недавно появились свидетельства яркой вспышки и мощной взрывной волны, которую очевидцы зафиксировали в небе над США.

Уфологи не исключают, что таким образом NASA посредством мощнейшего секретного оружия ликвидировало загадочную планету Х.

По мнению ряда экспертов, таким образом угрожавшая Земле таинственная планета Нибиру была уничтожена вместе с ее жителями, однако ряд уфологов выдвинули теорию о том, что мы являемся свидетелями намеренного замалчивания информации о столкновении с внеземной цивилизацией, чтобы не вызвать панику у людей.

В Сети также растет уверенность, что уничтожение планеты Х было истинной целью программы Mars InSight.

В то же время по вопросу Нибиру ученые разделились на два лагеря: одни утверждают, что конец близок и "звезда смерти" уничтожит Землю, по мнению других, вероятности появления планеты Х на орбите Земли крайне мала.

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По словам эксперта Майка Уолла, NASA попросту убирает свидетельства контакта с Нибиру. Подтверждением этого он считает то, что Белый дом и Конгресс не смогли выработать соглашение о финансировании агентства.

"Но не паникуйте: есть "исключенные" сотрудники, такие как люди, ответственные за безопасность людей и имущества NASA. А "имущество" включает в себя действующие в настоящее время космические аппараты, а также собираемые ими данные", - подчеркивает Уолл.

Таким образом, операции на борту Международной космической станции будут продолжаться и в дальнейшем, а важные космические миссии состоятся, добавил эксперт.

Напомним, ранее уфологи разглядели загадочное знамение небес.

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конец света Апокалипсис Нибиру Х-Нибиру
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