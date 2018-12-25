Людская подлость без границ: кто из знаков Зодиака самый подлый

25 декабря 2018, 06:57

Раскусить их бывает непросто, предупреждают астрологи.

Знаки Зодиака
Названы самые подлые знаки Зодиака / http://golbis.com

На лицо приятные – подлые внутри. Есть три знака Зодиака, которые, по словам астрологов, более остальных склонны ответить на оказанное им доверие жуткой подлостью.

Раскусить их бывает непросто, предупреждают астрологи. Причем людская подлость – не просто их талант, но зачастую и добровольный выбор, пишет Обозреватель.

Дева. Представители этого знака могут быть верными добрыми друзьями – но лишь до поры, до времени. Дело в том, что Девы совсем не умеют прощать. Если вы рассорились с Девой (пусть даже по пустячному, как вам кажется, поводу), то готовьтесь к мести. Причем представители этого знака из тех, кто верит, что "месть лучше всего подавать холодной". Так что подложить подлянку Дева может даже спустя пару лет после ссоры.

Читайте также"Поступил подло": Ани Лорак разоткровенничалась о личномСкорпион. С представителями этого знака у вас будут чудные отношения – ровно до тех пор, пока вы играете по его правилам. Если вдруг вы решите уйти в "оппозицию", то готовьтесь к жесткой конфликтации. Причем играть Скорпионы будут подло и коварно, норовя ударит побольнее.

Близнецы. Это знак-эгоист.  Подлянку он может подложить любому – если посчитает, что в данный конкретный момент лично ему это выгодно. Они не умеют хранить тайны и охотно пользуются доверенными им секретами для своей пользы.

Ранее были названые самые правильные знаки Зодиака. В частности, один из воздушных знаков Зодиака почти невозможно вывести из себя.

Читайте такжеНазван самый страшный знак ЗодиакаТакже стали известны самые ворчливые знаки Зодиака. Из 12 знаков Зодиака пять являются самыми ворчливыми.

Среди знаков Зодиака выделяются сразу несколько, чьи представители отличаются повышенной злобой, мстительностью и негативными эмоциями. Это ВодолеиОвныЛьвы и Козероги. Почему так – читайте в нашем материале Месть и злоба: названы самые лютые знаки Зодиака.

На первом месте среди самых тяжелых знаков Зодиака оказались женщины-Девы и мужчины-Раки. А вот самым легким знаком назвали Весы. Кто еще входит в эти топы и почему, читайте в нашем материале Хоть кол им на голове теши: с кем из знаков Зодиака труднее всего договориться.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
гороскоп знаки зодиака астрология
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
08:30
Нардеп Мосийчук в прямом эфире напал с тростью на политолога Семченко
08:25
Политика Трампа подрывает доверие мира к США мнение
08:14
Женщину "припечатала" верхняя полка: стали известны подробности ЧП в поезде Киев — Рахов Видео
07:48
Нардеп рассказал, как УПЦ МП помогала России захватывать Крым Видео
07:23
Убийство депутата на Днепропетровщине: СМИ узнали имя жертвы Видео
07:02
Как приготовить кролика: простые рецепты на Новый год Видео
06:57
Людская подлость без границ: кто из знаков Зодиака самый подлый Видео
06:37
Католическое Рождество: яркие поздравления в прозе, стихах и открытках Фото Видео
05:50
Победа "темной лошадки": астролог дал неожиданный прогноз на президентские выборы Видео
05:00
Грудастая модель "засветила" голые прелести под сеткой: опубликованы "горячие" фото Фото
04:05
В Австрии фермерши бесстыже "сверкнули" прелестями для эротического календаря: опубликованы снимки Фото
03:00
Ученые выяснили, чем чревато для здоровья воздержание от секса
02:24
Откуда пошла традиция есть мандарины и апельсины на Новый год Видео
01:49
"Томос получить забыли": российский публицист Невзоров назвал РПЦ нелегитимной Видео
01:11
"Праздники используют для начала войн": генерал ВСУ спрогнозировал сценарий развития агрессии России
00:43
"Тощая стала": поклонники упрекнули Волочкову в излишней худобе
00:21
В поезде "Киев-Рахов" женщине раздробило таз из-за обвала полки с пассажиром
24 декабря, понедельник
23:58
"Я получил сладости с завода Порошенко": Варфоломей потроллил российских пропагандистов из-за обвинений во взятке Видео
23:30
В Якутии из навоза соорудили символ 2019 года
22:27
Режиссер Ахтем Сейтаблаев выдает дочь замуж: первое фото с помолвки Видео
21:53
В Индонезии смертоносное цунами унесло жизни свыше 370 человек Видео
21:24
"Мы упустили ситуацию": военный эксперт пояснил эскалацию конфликта с Россией на Азове
20:53
"Я рада, что она встретила Алексея": мама Каменских рассказала об отношениях с Потапом Видео
20:28
Глава житомирской "Батькивщины" перевернулась в автомобиле на скользкой трассе
19:57
"Выпьем за свинство": Шнуров нарядился свиньей и спел новогоднюю песню Видео
19:31
Северный поток-2 начали прокладывать в экономической зоне Швеции
19:07
"Дорога в Европу": Зеленский показал чудовищную трассу Мелитополь-Одесса Видео
19:02
"Красавица наша!": Свитолина показала, как задорно крутит попой на тренировке Видео
18:50
Диетолог объяснил, как не переесть на Новый год Видео
18:24
В Москве озвучили надежды по поводу смены власти в Украине
18:18
"В окошке видно свободу": самый молодой из захваченных моряков написал об условиях в российском СИЗО Видео
17:50
Безвиз 2018: кто из стран отменил визовый режим для Украины в этом году Видео
17:30
Падение гигантского метеорита на территорию России: ученые сделали важное заявление Видео
17:15
"Нацистские лозунги": в Совфеде РФ пообещали Украине бойню и войну Видео
16:49
Украинского олимпийского чемпиона поймали на допинге Видео
16:38
"Раж безумия и самоуничтожения": в молчании Путина по Азову журналист рассмотрел готовность к войне Видео
16:14
Топалов записал песню и снял клип в честь родившей сына Тодоренко
15:51
Католическое Рождество в Украине-2018: дата и как отдыхаем Видео
15:35
Новогодние салаты: салат с крабовых палочек, вкуснейшие рецепты на Новый год Видео
15:19
Что не надевать и почему нельзя экономить: приметы и особенности католического Рождества в Украине Видео
15:15
Coral Travel завоевал все основные награды в туристической отрасли Фото новости компании
15:08
Лолита Милявская Видео
14:39
Генсек ОБСЕ спрогнозировал последствия атаки россиян на украинские корабли в Керченском проливе
14:09
"Очень скучный секс": Порноактриса Стеффани Клиффорд рассказала о своем интиме с Трампом
13:52
"Будет только жестче": Эксперты спрогнозировали, как в 2019-м санкции повлияют на Россию
13:31
"Год Бандеры как-никак": в центре Киева "усовершенствовали" статую синей руки Видео
13:13
Маломуж: Киев подарил Москве повод утверждать, что Крым – российский Видео
13:02
Трамп в Сирии преподал урок Украине мнение
12:50
Украинцев предупредили об опасностях циклона: когда непогода накроет всю Украину Видео
12:25
Віншування на Різдво 2018 та патріотичні привітання з Різдвом і Новим роком Фото Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять