Людская подлость без границ: кто из знаков Зодиака самый подлый

Названы самые подлые знаки Зодиака / http://golbis.com

На лицо приятные – подлые внутри. Есть три знака Зодиака, которые, по словам астрологов, более остальных склонны ответить на оказанное им доверие жуткой подлостью.

Раскусить их бывает непросто, предупреждают астрологи. Причем людская подлость – не просто их талант, но зачастую и добровольный выбор, пишет Обозреватель.

Дева. Представители этого знака могут быть верными добрыми друзьями – но лишь до поры, до времени. Дело в том, что Девы совсем не умеют прощать. Если вы рассорились с Девой (пусть даже по пустячному, как вам кажется, поводу), то готовьтесь к мести. Причем представители этого знака из тех, кто верит, что "месть лучше всего подавать холодной". Так что подложить подлянку Дева может даже спустя пару лет после ссоры.

Читайте также"Поступил подло": Ани Лорак разоткровенничалась о личномСкорпион. С представителями этого знака у вас будут чудные отношения – ровно до тех пор, пока вы играете по его правилам. Если вдруг вы решите уйти в "оппозицию", то готовьтесь к жесткой конфликтации. Причем играть Скорпионы будут подло и коварно, норовя ударит побольнее.

Близнецы. Это знак-эгоист. Подлянку он может подложить любому – если посчитает, что в данный конкретный момент лично ему это выгодно. Они не умеют хранить тайны и охотно пользуются доверенными им секретами для своей пользы.

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