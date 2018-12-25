Ученые выяснили, чем чревато для здоровья воздержание от секса

Оказывается, аскетичная жизнь без секса очень опасна для здоровья людей.
Группе американских исследователей после долгой работы удалось установить, что длительное воздержание от секса вызывает крайне негативные последствия.
По данным ученых, опубликованных в западных специализированных СМИ, сильнее всего здоровью вредит возникшее от "безинтимья" нервное перенапряжение - поскольку человек не может через половой акт расслабиться и лишиться отрицательных эмоций.
Кроме того, воздержание от секса ухудшает иммунную систему, и, как следствие, организм в значительно более серьезной степени подвержен различным сезонным заболеваниям. Также без интима человек становится крайне уязвимым перед стрессом – постоянным спутником современного жителя Земли.
Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые выяснили, в какие периоды вредно заниматься сексом.