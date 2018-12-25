Ученые выяснили, чем чревато для здоровья воздержание от секса

Воздержание от секса. Иллюстративное фото / Newsvse42

Группе американских исследователей после долгой работы удалось установить, что длительное воздержание от секса вызывает крайне негативные последствия.

По данным ученых, опубликованных в западных специализированных СМИ, сильнее всего здоровью вредит возникшее от "безинтимья" нервное перенапряжение - поскольку человек не может через половой акт расслабиться и лишиться отрицательных эмоций.

Кроме того, воздержание от секса ухудшает иммунную систему, и, как следствие, организм в значительно более серьезной степени подвержен различным сезонным заболеваниям. Также без интима человек становится крайне уязвимым перед стрессом – постоянным спутником современного жителя Земли.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые выяснили, в какие периоды вредно заниматься сексом.