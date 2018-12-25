Ученые уточнили прогноз по метеоударам в январе: названы даты

В январе Земле грозят два метеоудара, предупредили ученые / replyua.net

В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Петра Лебедева Российской академии наук уточнили, что в начале января 2019 года два дня магнитосфера Земли будет возбужденной.

Метеоудары прогнозируются 4 и 16 января (ранее ученые предупреждали, что магнитосфера планеты в январе будет возбужденной только 4 числа), говорится на сайте лаборатории.

По данным исследователей, первые три дня 2019 года магнитосфера Земли будет спокойной.

В январе Земле грозят два метеоудара, предупредили ученые / Скриншот с tesis.lebedev.ru

Напомним, кандидат медицинских наук, врач Виктор Сидоренко говорил, что во время магнитных бурь, в первую очередь, страдают центральная нервная система и сердечно-сосудистая системы человека, растет количество инфарктов, инсультов, гипертонических кризисов, увеличивается количество смертей.